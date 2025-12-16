合歡山「撞見最醜陋流星雨」傻眼了　全場喊悲哀：台灣人素質

▲邊坡處滿是垃圾。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

2025年末最受矚目的天象「雙子座流星雨」14日登場，吸引大批人潮衝合歡山觀星；然而，就有民眾在武嶺停車場附近直擊，山坡處滿是塑膠袋、菸蒂等廢棄物，氣得錄影PO網，而大票網友也洗版撻伐，怒喊「台灣人的水準啊！」

網友在「爆料公社」分享影片，感嘆「合歡山武嶺到處都是垃圾，台灣人的素質真的......。」只見武嶺停車場旁的山坡地帶，全是飲料杯、塑膠袋、菸蒂等廢棄物，與高山美景形成諷刺對比，更有人忍不住吐槽，「地上的星星（垃圾）比那天的流星雨還多、還亮呢！」

對此，不少遊客氣憤指出，「真的撿不完，明明武嶺停車場旁邊的廁所有大垃圾桶，就一堆人要亂丟」、「上周去武嶺的停車場，地面凹槽都是滿滿菸蒂，清境到合歡山沿路都有垃圾，真的很髒亂」。

而網友們看完也忍無可忍，紛紛回應「真的很可悲，自以為的台灣人，很多素質低到不行」、「國家公園都長這樣了，難怪台灣不管哪條大街小巷都是菸頭跟垃圾」、「台灣最美的風景是沒有公德心的人」、「笑死，陸客沒得來，沒人可以抹黑了」、「平常騎車就看得到，一堆開車的開窗就往外面丟垃圾，尤其是大車」、「台灣最美的風景？」「這麼美的地方～真悲哀台灣人也就這素質」、「台灣人的水準啊...還敢笑對岸！自己的公德心也沒有到多好」。

另外，太魯閣國家公園管理處表示，每逢假日都會有人潮湧入武嶺看日出、觀星，但也帶來了大量垃圾，已與林保署南投分署派遣人員前往公路邊坡清理。

同時，太管處也提醒，武嶺地區位於國家公園遊憩區範圍內，亂丟垃圾不僅嚴重破壞脆弱的高山生態與景觀，更將面臨法律制裁。若遊客亂丟垃圾，依據相關法規，最高可依《森林法》處以新臺幣6萬元罰款；或依《國家公園法》裁罰1500元至3000元。

