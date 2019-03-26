華為P30今登場！發推特標記「蘋果發表會」：感謝暖場

▲華為P30系列確定26日亮相。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

蘋果春季發表會在美國時間25日上午10點（台灣時間26日凌晨1點）舉行，推出不少新產品。大陸通訊設備巨擘華為則在今（26）日發表P30系列，地點辦在法國巴黎會議中心。華為還在推特上發文寫道，「感謝暖場，現在到了主要活動了。」並且標記「#AppleEvent」（Apple發布會），較勁意味濃厚。

▼華為貼文標記蘋果發表會。（圖／翻攝自華為推特，下同）

華為愛爾蘭分公司透過官方推特帳號「Huawei Mobile IE」發文指出，「感謝暖場，現在到了主要活動了」，一旁還加上「#RewriteTheRules」（重寫規則）、「#Huawei P30」（華為P30）和「#AppleEvent」（Apple發布會）三個標籤，暗示P30即將登場，並且改寫手機界的規則，而蘋果發布會則是替他們熱身開場而已。

貼文配圖還寫上「謝謝暖場，庫克（蘋果執行長，Tim Cook）」，以及華為發布會展開的時間。外界分析，華為會在發布會亮出P30系列、新型號智慧手錶和耳機等產品。值得一提的是，華為先前已「意外」把華為P30 Pro的詳細配置曝光，包含採用4000萬畫素鏡頭和提供10倍混合變焦，加入「雙鏡頭」拍攝模式（dual-view video mode）等。

據悉，華為P30雖然定位不及華為P30 Pro，但華為P30使用華為P20 Pro和華為Mate 20 Pro同款的IMX600感測器，同樣擁有旗艦級的相機水準。目前，華為P20 Pro、華為Mate 20 Pro的DxO得分均為109分，位居榜首。

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