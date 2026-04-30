女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日休假清晨騎車返家，要幫姊姊帶小孩，孰料，途中竟遭20歲女大生猛力追撞，失去平衡倒地，遭遊覽車輾斃，而她肇事後被拍到，只顧查看自己車損，遭輿論撻伐、肉搜。稍早鄭姓女警的媽媽、大姊、未來婆婆現身受訪，除了怒轟戴女之外，亦心碎透露，女警遺體修復需要花3至4天的時間。

▲台南女警鄭詠心遭輾斃，家屬現身受訪。（圖／記者林東良攝）

鄭姓女警的大姊30日上午受訪時表示，媽媽得知妹妹死訊後，整個人狀況很差，阿嬤聽到之後則是快要昏倒，就連走路都要旁人撐著，她自己則是不敢看妹妹事發當時的影片，怒轟肇事戴姓女大生「人都躺在那裡了，怎麼可以看她的車子，那是一條人命欸，那是我妹妹欸！」氣憤痛哭。

▲台南女警鄭詠心遭輾斃，男友媽媽早已認定她是第二個女兒。（圖／台南女警男友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鄭姓女警的母親則難掩悲痛情緒，表示女兒光遺體修復就要3到4天的時間，「躺在地上我們看了多心痛、真的很痛」，鄭姓女警的未來婆婆既心碎又崩潰地痛喊，「妳(戴女)一個人的行為，害了多少家庭，2個媽媽破碎的心」，鄭母悲喊，「我們兩個家庭都缺一角了！」

鄭姓女警未來婆婆怒轟戴女的行為，「真的很差勁、很差勁，到殯儀館他的父母連一句道歉的話都沒有，帶著女兒來一句道歉的話都沒有，太差勁！太過分了！」，另外，她指出，也有些網友在網路上帶風向，怒批「你們不看影片嗎，我這個媳婦、我這個女兒是守規矩的，她有錯嗎，你們為什麼要這樣亂帶風向呢？太過分了！」令人鼻酸。