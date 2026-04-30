陸客赴金馬可、本島不行？　陸委會要「穩定性」：小兩會防養套殺

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

針對大陸方面宣布恢復上海居民赴金馬旅遊試點，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（30）日表示，我方對陸客「小三通模式」赴金馬遊從未設限，因為金馬範圍小，突發意外能「掌握可控」。但「台灣本島」為何不能比照「小三通模式」辦理？梁文傑強調，兩岸關係已生變，為防止陸方將旅遊當作「政治武器」操作「養套殺」，我方仍堅持必須透過「小兩會」磋商，以確保旅遊的穩定性與安全性。

陸委會今30日舉行例行記者會，針對大陸方面昨29日宣布上海居民赴金馬旅遊，現階段除了福建，新增上海都能到「金馬」團遊或自由行，陸委會昨天又指出對於「小三通模式」我方並未設限。

《東森新媒體ETToday》記者提問，「假設陸方下一步正式宣布恢復福建、上海居民申請來台『自由行』時間，我方是否會秉持『小三通模式』相同的邏輯，認定『我方本就無限制』，直接全面受理申請？又或是因為『地點從離島轉向台灣』，依舊堅持『小兩會磋商』為前提條件，請問中間的政策邏輯差異在哪裡？ 」

梁文傑指出，政府在疫情後恢復「小三通」金馬旅遊時，始終秉持開放態度，「我們並沒有說是要限制（大陸方面）哪一個省份的人才能夠來」。

他強調，對岸先說開福建、再說開上海，這些條件都是陸方自己設下的，「從頭到尾我們對於金馬的部分是沒有設條件的，因為金馬地區環境比較封閉，相對的衝擊會比較小，有什麼不可控的因素或者是等等，比較可以處理的。」

至於為什麼台灣本島的部分有限制要求「小兩會磋商」？梁文傑提兩大理由，首先是涉及這幾年兩岸關係變化，「疫情之前，對岸對我方軍機、軍艦侵擾，其實是『不存在』，疫情之前並沒有，疫情之後這些狀況都出來了。」

再來是安全與穩定性。梁文傑直言，對岸經常「養、套、殺」，像是近年兩岸旅遊、農漁產品、部分石化產品（ECFA部分免稅項目）當作「政治武器」，採取「說斷就斷」的策略。「這些反覆的行為對我們來說都是要處理的問題。」

梁文傑特別強調，我們希望透過「小兩會磋商」能夠讓兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性，特別我要強調「穩定性」。

最後，梁文傑指出，不能讓對岸「說開就開，說關就關」，讓台灣的旅遊業者過度的投入，然後突然又血本無歸。「這個狀況是我們不願意看到的，所以還是堅持在台灣本島的旅遊部分，大家就用小兩會來談。」