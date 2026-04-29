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5度換搭擋！陳芋汐「全紅嬋霸凌風波」後首受訪　輕鬆與大眾揮手

▲陳芋汐5度換搭擋。（圖／翻攝自微博）

▲陳芋汐5度換搭擋。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將陳芋汐近日返京備戰，狀態輕鬆自然。她於4月28日抵達北京時神情放鬆，還主動向鏡頭揮手致意，展現親和一面。隔日出席跳水世界盃總決賽記者會時，她也談及備戰心情，表示將專注自我、全力以赴。

綜合陸媒報導，陳芋汐29日在記者會上表示，每一場比賽都是一次鍛鍊的機會，再次回到熟悉的「水立方」讓她感到親切，但同時也提醒自己要更加專注於動作與準備，希望在比賽中拿出好表現。

▲陳芋汐霸凌風波後首次受訪。（圖／翻攝自微博）

▲陳芋汐霸凌風波後首次受訪。（圖／翻攝自微博）

不過賽前名單出現變動。世界泳聯公布，中國選手崔家溪將退出本屆跳水世界盃超級總決賽，原定的女子雙人10公尺跳台組合陳芋汐／崔家溪也被迫調整。改由盧為遞補上陣，兩人將首度在國際賽事搭檔出戰，盧為也成為陳芋汐在國際賽場上的第5位搭檔。

資料顯示，盧為曾在2019年光州世錦賽與張家齊搭檔，奪下女子雙人10公尺跳台金牌，具備一定實力與經驗。此次臨時換搭，外界也關注兩人默契與臨場表現。

2026年跳水世界盃超級總決賽將於5月1日至3日在北京舉行，其中女子雙人10公尺跳台決賽預計於5月1日下午15時02分登場。同時這也是陳芋汐經歷「霸凌全紅嬋微信群組」後的首場公開賽事。

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陳芋汐跳水世界盃盧為崔家溪全紅嬋

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