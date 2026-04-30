陸生繁星上台大沒身分讀？　陸委會：制度早有規定個案開例不公平

▲ 陸委會副主委兼發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

針對一名隨經商父母來台、透過「繁星推薦」錄取台大的陸籍學生，因年滿18歲喪失隨親居留資格而面臨無法就學的困境，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（30）日表示，現行制度對於「未成年子女」隨親居留的年齡限制非常明確，為維持制度一致性與公平性，目前仍維持「成年即須離台」的做法，不宜針對個案開特例。

該名學生自小學二年級起隨父母來台就學，今年雖憑優異成績錄取台灣大學，因年滿18歲成年，依《兩岸人民關係條例》相關規定，即喪失以「未成年子女」身分隨投資大陸人士在台暫時居留的資格。

對此，陸委會副主委梁文傑首先解釋政策背景，當初開放大陸企業來台投資，是基於人道考量「親子不分離」，才同意未成年子女隨行。但他強調，由於身分是「未成年子女」，一旦到達18歲法定成年年齡，便自然失去該項居留權利，「當初讓你帶未成年子女來的時候，就已經說清楚了」。

針對該生能否繼續升學，梁文傑指出，該生失去的是「隨親居留資格」，至於能否就讀台灣的大學，權責在於教育部。他建議，該生可考慮轉向教育部申請「學生簽證」，或以「研修生」等其他合法身分申請來台。

「如果我們對某一個案例特別開例，對其他的案例是不公平的。」梁文傑強調，過去幾年都有接獲類似陳情，陸委會始終維持一致做法，不能有特例。若要解決此類問題，應從制度面上進行通盤研議，而非由個案突破。

針對這名陸籍學生隨父母來台就學，透過「繁星推薦」考上台大卻不能入學。教育部長鄭英耀今30日表示，依現行法規沒有空間，期待該生未來能有更好發展。教育部補充說明，此案屬「停居留許可」範疇，非就學資格問題。