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交往30天怒甩警察男友！她爆氣列「10大媽寶罪狀」：連頭貼都要媽決定…

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▲分手,情傷,難過。（圖／記者曹悅華攝）

▲女網友受不了媽寶男友，交往一個月就果斷提分手。非本文當事人。（示意圖／記者曹悅華攝）

記者朱世凱／綜合報導

「雖然只在一起一個月左右就被我甩了，但我不吐不快！」一名女網友近日在臉書po文表示，她的前男友是一名28歲的警察，對方每天都跟媽媽講電話就算了，就連兩人單獨吃飯都還要帶媽媽出來，最誇張的是，「社交軟體的大頭貼也要是經過媽媽審核的才能換。」

▼原po受不了地說，男友連約會吃飯都要找媽媽來。非本文當事人。（示意圖／CFP）

▲▼情侶吵架。（示意圖／CFP）

這名香港女網友在臉書粉專「同住奶奶好惡頂」表示，前男友每晚都要跟媽媽講電話，每天開口閉口都是媽媽，一天要提好幾次才安心；一起單獨吃飯時，對方還會突然叫爸媽一起來用餐，「他的媽媽還規定我們不准喝冷的東西」。

另外，原po做蛋糕送給前男友時，對方竟然說，「我媽覺得你好厲害好乖，她也說蛋糕好好吃，如果生日的時候，你能做一個給她就太棒了」；原po接著說，對方母親有超多的限制，例如不能吃路邊攤、不可打耳洞，甚至想去美國遊玩，都因為「媽媽覺得太遠，消費高，所以沒辦法去」。

▼許多網友都驚訝媽寶男是警察。（示意圖／CFP）

▲▼警察。（圖／CFP）

不過誇張的不只如此，女網友還說，平時二人逛街，男友都會一直幫他媽媽留意適合的衣服，「還要求我幫忙試穿」；出去玩還要一直用whatapps報告行蹤，甚至連app裡的頭像「都要媽媽覺得好看才能用」；前男友平時下班就回家陪媽媽吃飯，放假也是，不然就是陪媽媽和她的朋友吃。

原po最後說，「交往半個月就已經想請我幫他媽媽做家事，還說結婚後想一起住，讓我打理家裡所有的事。」她也補充說道，前男友口口聲聲一直提孝順，但家事為什麼不自己做？「他廢到一個人在外喝醉，都要爸爸開車來接他，連訂機票、飯店都不會，根本是『媽寶中的戰鬥機』，快滾回家喝你媽的奶啦。」

許多人看完紛紛留言說，「你竟然放生了！要禍害到其他人啦」、「做他媽應該比較開心又幸福」、「最後一句我笑死」、「不敢想像是警察」、「明智的選擇」、「這真的是極品媽寶」。

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關鍵字：媽寶,分手,頭貼

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