員工「上班吃早餐」竟遭通知不用來上班了　最終獲賠3.6萬元

▲張某上班吃早餐竟遭開除。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

只是上班吃個早餐，卻丟了工作。廣東深圳一名科技公司員工張某入職滿一年，因在上班時間吃早餐包子與老闆發生口角，隨後竟被以微信通知「不用再來上班」，引發勞資爭議。張某認為公司屬違法解僱，要求補發工資並給予賠償，雙方多次協商未果後，最終訴諸調解機制。

據《紅星新聞》報導，張某隨後向坪山區公共法律服務中心申請調解。調解員指出，依相關勞動法規，雇主單方面解除勞動契約須具備明確條件，例如勞工嚴重違反勞動紀律或公司制度，否則即屬違法解僱。本案中，僅因上班吃早餐引發衝突，顯然不符「嚴重違規」標準。

經調解後，雙方最終達成和解，公司同意支付張某工資及補償金共8000餘元（人民幣，下同，約台幣3.6萬元），並正式解除勞動關係，爭議一次性落幕。

類似因管理權爭議引發的解雇案件並非個案。報導指出，上海一名程式設計師小陳曾因「打瞌睡、吃外賣」等輕微違規，被公司透過監控畫面「拼湊」四次警告後解僱，法院認定公司刻意製造解僱條件，最終判賠11.3萬元（約台幣51.9萬元）。另在廣州，一名員工連續工作超過8小時後，僅閉眼休息3分鐘即遭開除，法院則強調「休息權屬基本權利」，判決公司賠償近5萬元（約台幣22.9萬元）。

調解單位提醒，企業在制定與執行內部規章時，須符合法律規定，並確保程序公開透明，避免濫用管理權，否則不僅損害勞工權益，也可能面臨法律責任。