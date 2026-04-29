　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

員工「上班吃早餐」竟遭通知不用來上班了　最終獲賠3.6萬元

▲張某上班吃早餐竟遭開除。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲張某上班吃早餐竟遭開除。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

記者廖翊慈／綜合報導

只是上班吃個早餐，卻丟了工作。廣東深圳一名科技公司員工張某入職滿一年，因在上班時間吃早餐包子與老闆發生口角，隨後竟被以微信通知「不用再來上班」，引發勞資爭議。張某認為公司屬違法解僱，要求補發工資並給予賠償，雙方多次協商未果後，最終訴諸調解機制。

據《紅星新聞》報導，張某隨後向坪山區公共法律服務中心申請調解。調解員指出，依相關勞動法規，雇主單方面解除勞動契約須具備明確條件，例如勞工嚴重違反勞動紀律或公司制度，否則即屬違法解僱。本案中，僅因上班吃早餐引發衝突，顯然不符「嚴重違規」標準。

經調解後，雙方最終達成和解，公司同意支付張某工資及補償金共8000餘元（人民幣，下同，約台幣3.6萬元），並正式解除勞動關係，爭議一次性落幕。

類似因管理權爭議引發的解雇案件並非個案。報導指出，上海一名程式設計師小陳曾因「打瞌睡、吃外賣」等輕微違規，被公司透過監控畫面「拼湊」四次警告後解僱，法院認定公司刻意製造解僱條件，最終判賠11.3萬元（約台幣51.9萬元）。另在廣州，一名員工連續工作超過8小時後，僅閉眼休息3分鐘即遭開除，法院則強調「休息權屬基本權利」，判決公司賠償近5萬元（約台幣22.9萬元）。

調解單位提醒，企業在制定與執行內部規章時，須符合法律規定，並確保程序公開透明，避免濫用管理權，否則不僅損害勞工權益，也可能面臨法律責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／關鍵錄音曝光！小學生亮刀霸凌　母泣：圍成一圈欺負我們
公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注
爆1折出清「MacBook只要1000元」！燦坤急發聲明
鄭麗文軍購堅持「3800億+N」　藍委控：黨團幹部快崩潰
女大生撞女警致死「只看車損」　親友心痛：還我未來大嫂
公車司機趴方向盤痛哭登CNN　業者不捨：平時忠厚老實
「嵐」大野智爆禁忌之愛！　女遭逼簽「分手退圈書」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注

陸「性商教母」再開實體課「馴獸師」：你們今天來，就是要成為妖

員工「上班吃早餐」竟遭通知不用來上班了　最終獲賠3.6萬元

沒人申請包機航點？　國台辦稱業者遭「勸阻、不受理」

呂禮詩部分言論被斷章取義？　國台辦斥民進黨修法「台獨專制」

台灣團甘肅事故　國台辦表哀悼慰問：採取措施維護台胞權益

「川習會」台灣當籌碼？　國台辦稱「自家事」籲美：妥處涉台問題

總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

對岸水域執法「灰色地帶侵擾」　國台辦：台澎金馬是中國神聖領土

和平統一維持現狀難？　國台辦：台灣社會制度生活方式將充分尊重

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注

陸「性商教母」再開實體課「馴獸師」：你們今天來，就是要成為妖

員工「上班吃早餐」竟遭通知不用來上班了　最終獲賠3.6萬元

沒人申請包機航點？　國台辦稱業者遭「勸阻、不受理」

呂禮詩部分言論被斷章取義？　國台辦斥民進黨修法「台獨專制」

台灣團甘肅事故　國台辦表哀悼慰問：採取措施維護台胞權益

「川習會」台灣當籌碼？　國台辦稱「自家事」籲美：妥處涉台問題

總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

對岸水域執法「灰色地帶侵擾」　國台辦：台澎金馬是中國神聖領土

和平統一維持現狀難？　國台辦：台灣社會制度生活方式將充分尊重

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

鍾小平狂嗆「皇太后指揮鄭麗文？」　陳智菡：是提醒小心破壞者

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

守護偏鄉長者安全　大武警前進森永文健站宣導

美國SOA組織捐贈嘉義縣防災裝備　強化社區應變力

啦啦隊女神0050抱10年賺翻！「無腦買入」報酬率飆330%　揭密投資心法

史上首部爆紅AI劇下架！《菩提臨世》打敗真人卻消失　平台回應了

哈佛研究「上午補眠」死亡風險飆1.3倍！　醫教3招護腦排毒

WSJ：川普下令幕僚準備「長期封鎖伊朗」　逼迫放棄核計畫

「國民初戀」崔智友零遮掩外出！6歲女兒長大了　網驚：時間過好快

【猴子闖進大學教室！】文化大學上演追逐戰　躲天花板20分鐘才落網

大陸熱門新聞

中國5/1起對非實施零關稅

陸客自由行　羅文嘉：去年2月就發函對岸

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務 「要錢不要命」平台強制下線240次

中國「最糟景區」！官方點名張家界

相隔僅30公里尋子33年終圓夢

「剪映」遭官方約談！網：確實該查

陸初中生捐出日軍毒氣戰文件 花萬元購得「密」字泛黃文件

我喊封殺高德　國台辦回應了：反中反到反智反科技

陸性侵犯執行死刑 出獄後惡性不改尋仇再奪一命被重判

和平統一維持現狀難？　國台辦回應

震動珠海政經圈！昔日千億陸企老董主動投案

台灣團甘肅翻車事故　死者已火化、家屬今返台　其餘團員繼續行程

單座918萬元！吉林驚現豪華「住宅式」墓地

美日不爽？陸052D驅逐艦赴「西太實戰演訓」

更多熱門

相關新聞

25歲女下樓梯滑手機踩空釀「下肢癱瘓」

25歲女下樓梯滑手機踩空釀「下肢癱瘓」

中國深圳一名25歲女子小秋（化名）日前下樓梯時低頭滑手機，不慎踩空重摔，當場劇痛難耐，隨即無法站立，甚至出現下肢癱瘓與大小便失禁情況，送醫後確診為嚴重的腰椎爆裂性骨折，一度面臨終身癱瘓風險。她回憶事發當下仍心有餘悸，「我不會這輩子就完了吧，我還這麼小、這麼年輕。」

陸男子酒後吞150顆藥！捲成一團藥石 ICU反覆洗胃43分鐘才脫險

陸男子酒後吞150顆藥！捲成一團藥石 ICU反覆洗胃43分鐘才脫險

陸海關破獲黃金走私案 起出巨額黃金飾品130公斤...價值3.6億元

陸海關破獲黃金走私案 起出巨額黃金飾品130公斤...價值3.6億元

比亞迪深圳坪山基地車庫燒整晚 濃煙竄出數公里外可見

比亞迪深圳坪山基地車庫燒整晚 濃煙竄出數公里外可見

告別消極放任　香港五年計畫開創繁榮新願景

告別消極放任　香港五年計畫開創繁榮新願景

關鍵字：

勞資爭議非法解僱深圳吃早餐

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面