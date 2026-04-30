女子稱霸王茶姬有「水銀」遭調查結果打臉　官方控：她自己放的

▲女子稱喝霸王茶姬疑「喝出水銀」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽宿州一名女子27日指控，在霸王茶姬購買的飲料中喝出多顆銀色顆粒，外觀宛如金屬，並懷疑為「水銀」，影片曝光後迅速引發熱議。事件延燒後，當地政府已成立聯合調查組介入，最新調查結果也隨之出爐。

據《新華社》報導，針對網傳「萬達霸王茶姬奶茶中喝出水銀」一事，已於4月28日成立由市場監督管理局、公安局等單位組成的聯合調查組展開調查。經初步查證，涉事門市的原材料與製作流程均未發現異常。

調查進一步指出，飲料中的異物並非源自店內製作環節，而是由購買人自行投放。目前相關證據已完成固定並送檢，涉案人員也已被警方控制，案件正持續偵辦中。

▲霸王茶姬是中國知名的連鎖飲料品牌。（圖／翻攝自微博）

回顧事件起初，據《九派新聞》報導，顧客王女士（化姓）聲稱在飲用奶茶時發現「咬不爛的銀色顆粒」，質地冰涼且堅硬，並拍照存證，隨後返回門市反映遭否認，最終報警處理，引發輿論關注。

涉事門市當時回應，產品為顧客外帶後飲用，店內製程不可能接觸水銀，並已報警配合調查。如今官方調查結果出爐，也讓事件出現重大反轉。

值得注意的是，水銀為常溫下唯一呈液態的金屬，熔點約-38.9℃、沸點356.6℃，通常呈銀白色流動狀，與顧客所描述的「堅硬顆粒」在物理特性上存在落差。

相關單位表示，案件仍在進一步偵辦中，後續將依檢驗結果與調查情況依法處理。