韓國瑜旋風式來港　中評社點「5大收獲」：貨出得去！有效推銷高雄

▲韓國瑜與香港特首會面。（圖／高雄市政府提供，下同）

記者朱世凱／綜合報導

高雄市長韓國瑜22日展開港澳深廈之行，港媒《中評社》23日發表快評，內容指出韓國瑜這趟行程「至少5大收獲」，不管是有形的，還是無形的，都讓高雄得到良好的推銷機會，相信未來一定會有更多香港民眾願意到高雄旅遊、交流及投資。

這5大收穫中，首先便是得到新台幣26.71億元農漁等產品採購協議簽訂，讓高雄做到「貨出得去」，這是有形收獲。第二則是有效推銷高雄；韓國瑜除了22日下午在香港會議展覽中心推銷農漁產品之外，還在其他場合，包含與高層官員的會晤、與工商界的見面交流，以及記者會等，利用各種機會，積極讓高雄曝光。

第三，韓國瑜肯定在行程中感受到香港各界的熱情、好感及期待，這代表香港也有不少「韓粉」；第四收穫則是有效展現韓國瑜的智慧、自信，雖然韓國瑜將此行定位為經貿、文化之旅，強調經濟，不談政治，但很多民眾和媒體記者還是會關心相關的政治問題。

面對嚴肅或敏感的政治問題，韓國瑜都能輕鬆應對，展現自信，強調此行主題定位為「做生意」和「交朋友」，與官員會晤，接觸香港各界別各方面，都是為了高雄做更多生意，交更多、更好的朋友；強調「高雄的未來只有道路，沒有圍牆；只有朋友，沒有敵人」。

最後一點則是為高港合作開啟了更大的合作空間。雖然香港與高雄原本就有密切的關係，但韓國瑜此次訪港，從與香港各界坦誠、友善、深入的交流互動來看，相信對推動高港經濟合作與人員往來，有積極重要的意義，有助開啟更大的合作空間。

評論也提到，各界認為，韓國瑜此行是成功的，成果是豐碩的。與此同時，香港市民也感受到了韓國瑜的實在和「韓流」的威力，都期待或樂見香港與高雄有更好的合作前景。