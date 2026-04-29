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遭嗆開除！韓國瑜「5個無愧」發聲　鄭麗文留言8字反被韓粉灌爆

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨內因軍購特別條例金額分歧，掀起激烈爭議。立法院長韓國瑜近日被指私下支持8000億元版本，卻遭國民黨副主席季麟連在中常會點名，直言若屬實將「建請開除黨籍」，引爆黨內外譁然。事件延燒後，韓國瑜透過臉書發文，以「5個無愧」回應，強調「無愧於國家、人民、職責、黨與內心」。對此，國民黨主席鄭麗文現身留言力挺，不過卻卻遭韓粉一面撻伐。

藍營大咖齊聲挺　黨內掀護韓潮

韓國瑜貼文一出，藍營政壇人士紛紛湧入留言力挺，包括徐巧芯、王鴻薇、洪孟楷、江啟臣等人接連表態聲援，強調其從政以來問心無愧，也肯定其在立法院的角色與表現。多位地方首長與參選人也隔空送暖，呼籲黨內團結，避免內耗擴大。

▲▼韓國瑜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲立法院長韓國瑜 。（圖／記者徐文彬攝）

鄭麗文留言翻車　韓粉怒灌爆

不過，身兼黨主席的鄭麗文也在貼文留言「感謝韓院長，辛苦了！」試圖緩頰，卻意外引爆反效果。大批韓粉與網友湧入留言區開罵，質疑她與黨團總召傅崐萁立場一致，試圖推動「3800億＋N」版本，與多數支持8000億元的藍委不同調，甚至有人直言「最該被開除的是你」，留言區瞬間遭洗版。

儘管鄭麗文事後緩頰，稱季麟連是「感情豐沛」才說重話，並強調韓院長的角色是「石磨心」，但支持者的情緒顯然已難平復。除了韓粉出征，黨內聲援浪潮也持續擴大，包括江啟臣、柯志恩、連勝文及多位立委皆留言力挺，強調韓院長是以民為本，無懼無畏。

季麟連暴走引眾怒　退將怒噴：挾黃復興自重

此外，季麟連的「開除說」也引發黃復興黨部內部不滿。退役陸軍少將栗正傑在政論節目中開嗆季麟連「大頭症」，怒轟季不應挾黃復興黨部以自重，甚至直指黃復興黨員有獨立思考能力，不會盲從，要求季麟連若有自知之明應趕快辭職。北市議員徐弘庭也發文怒批季麟連「德不配位，丟臉至極」，讓這場軍購風暴演變成國民黨內部的路線之爭。

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