女大生撞女警！崑山科大喊話「保持理性」：停止侵害個資、言語暴力

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損掀眾怒。（圖／民眾提供）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日休假清晨騎車返家，要幫姊姊帶小孩，孰料，途中竟遭20歲女大生猛力追撞，失去平衡倒地，遭遊覽車輾斃，而她肇事後被拍到，只顧查看自己車損，遭輿論撻伐、肉搜。稍早崑山科技大學發出公開聲明，呼籲各界保持冷靜與理性，停止對學校師生的個資侵害與言語暴力。

▲台南鄭姓女警遭戴姓女大生追撞倒地，再被遊覽車輾斃。（圖／民眾提供）

崑山科技大學30日發出公開聲明如下：

針對近日校外發生的交通憾事，本校全體師生深感悲衝與萬分痛心，對於不幸罹難的女警及其家屬，我們致上最深沉的哀悼，並願逝者安息，面對生命的消逝，任何文字都難以表達我們內心的沈痛。

關於此案，第一時間本校已向媒體發布聲明；而涉事同學於事發當下已配合警方完成筆錄，並由家屬接回返家。目前全案已進入司法調查程序，基於對法治之尊重，本校不便對案件細節發表評論，全力配合相關單位釐清真相。

身為教育機構，我們深知除了學術專業的培養，「生命教育」與「法治觀念」更是我們不變的堅持。針對此事件，本校已即刻採取以下策進作為：

1、深化交通與法治教育：本校一向將交通安全與法治教育列為重點宣導工作，每逢開學及連假前夕均定期辦理教育課程。針對此次事件，校方除維持既有教育機制外，將進一步強化宣導力道與頻率，並規劃更具實質成效的交通守則訓練，要求學生嚴格遵守交通規範，將用路安全內化為日常習慣，持續守護社會安全。

2.啟動心理諮商窗口：近日因網路社群出現大量對本校師生的無差別言論攻擊與個資肉搜，導致許多無辜學生承受巨大的心理壓力、誤解與指責。本校學輔中心已正式開啟「專案諮商窗口」，全力支持受影響的師生，確保學習環境的安寧與心理健康。

理性呼籲：讓教育回歸教育，司法回歸司法

我們理解社會大眾的關注與憤慨，但本校擁有十萬多名在各領域兢兢業業、回饋社會的優秀學子與校友，因此，我們誠懇呼籲各界保持冷靜與理性，停止對本校師生的個資侵害與言語暴力，讓司法程序能公正審理，讓教育場域恢復平靜。

感謝各界的關心與指教，本校對於此事件之立場以此聲明為主，後續將不再接受媒體採訪或個別回應，將資源全力投入於校內教育的持續改善。

願我們能在沉痛中共同學習，為社會傳遞更多正向的力量。

崑山科技大學 敬啟

2026年4月30日

▲女大生撞女警害命，崑山科技大學公開聲明。（圖／記者林東良翻攝）