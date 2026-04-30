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粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

▲粿粿「與事實不符」…王子光速認了！　律師劃重點：就是承認聊騷。（圖／翻攝自王子IG）

▲粿粿王子認賠100萬元，請求不公開判決書，但法院未採納，今判決書正式上線曝光。（圖／翻攝自IG）

記者柯沛辰／綜合報導

藝人「王子」邱勝翊不倫前啦啦隊女神「粿粿」江瑋琳，遭范姜彥豐提告求償100萬元。粿王認賠100萬元，請求不公開判決書，但法院考量司法公開原則，未採納2人請求。如今判決書出爐，法官也再次提到為何公開判決書，理由之一是製作時無需過多耗費。

士林地院4月28日判決，粿粿、王子應連帶給付范姜100萬元。判決書部分，考量司法公開原則與婚姻、親密互動隱私的平衡，不採納被告請求，而是改以遮隱當事人姓名、刪減敏感對話細節方式公開。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲粿粿曾和王子在IG上曖昧互動，「對啪啪啪情有獨鍾？」（圖／翻攝自IG）

如今判決書曝光，法官也在理由中再次提到，「本院認以制作認諾判決書方式而為判決，並無過於耗費，爰仍以制作判決書方式為之。」

白話翻譯就是，法官認為，雖然這件事可以用「認諾判決」處理，也就是被告承認原告請求、法院依此作成判決，但「寫一份認諾判決書」並不會太耗費司法資源，所以還是照樣製作正式判決書。

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粿王為何乾脆認賠百萬？

律師林智群先前就曾分析，粿王2人都認錯，「基本上就是投降」，但此舉並非單純為了金額，重點是「不希望太多不堪對話或證據出現在判決書裡面」。

過去，不少侵害配偶權判決書中，常出現露骨對話和細節描寫，有時「比情色小說還精彩」，最終落得社會性死亡的下場，所以粿王乾脆認賠，目的是避免判決書揭露更多曖昧對話或不堪內容。

林智群指出，從法官角度來看，既然被告已全部投降，對於原告主張都沒意見，判決書自然不需要把原告所提的證據逐一寫在判決理由裡，「所以這個判決內容可能會很乾淨很簡單」，與外界預期有落差。如今判決書出爐，也印證這一推論。

 
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