格力前董事長自首接受調查　3月還在調研... 巡查組一進駐馬上投案

▲格力前董事長周樂委自首投案遭調查。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

珠海經濟技術開發區黨工委書記、金灣區委副書記周樂偉涉違紀違法主動投案，由於他曾擔任過格力集團董事長，為珠海國資委要角，引起外界關注。官方通報指出，其曾任國企董事長並參與地方國資改革，近期仍在公開活動中露面，隨後即接受調查。

《大風新聞》報導，4月29日，珠海市紀委監委官網發佈消息，珠海經濟技術開發區黨工委書記、金灣區委副書記周樂偉涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受珠海市紀委監委紀律審查和監察調查。

根據珠海經濟技術開發區官方微信顯示，周樂偉在3月20日他曾帶隊調研一項年產5000噸矽烷及相關氣體項目，也是他近期最後一次公開露面。

公開資訊顯示，周樂偉1970年12月出生，現年56歲，畢業於廣東商學院（現廣東財經大學）會計系，曾在建設銀行系統任職。2002年任珠海市建設銀行副行長，2005年起擔任珠海航展公司董事長，並曾兼任珠海市會議展覽局局長及市會展集團董事長。

周樂偉2015年起轉任地方黨政職務，歷任珠海市金灣區委常委、常務副區長等職。2016年11月轉入企業體系，出任格力集團黨委書記、董事長。當時，該集團為格力電器第一大股東。

其後，周樂偉再轉回政界，於2024年3月任珠海經濟技術開發區黨工委書記、金灣區委副書記，直至此次投案。

值得注意的是，珠海國資系統多名官員及企業高層近年先後被查落馬。2024年7月，曾任珠海市國資委主任的李叢山亦被調查；自2024年至2025年底，至少有10名國企高管先後涉案遭調查。

此外，曾任珠海市委書記的郭永航於2024年3月落馬。其任內曾推動珠海市國有企業重組整合，包括股權轉讓與資產重組等措施，當時，格力集團在混合所有制改革中，轉讓部分格力電器股權，完成交易後，珠海國資回籠約416億元人民幣資金。