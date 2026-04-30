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社會 社會焦點 保障人權

獨／不倫戀官司慘敗！粿粿「這東西不見」急報案　再告范姜竊盜

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲民事暫落幕，粿粿控3C遭竊提告，警方送辦地檢署已分案 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

藝人邱勝翊（王子）與江瑋琳（粿粿）爆不倫戀，遭丈夫范姜彥豐提告侵害配偶權並求償，士林法院民事庭4月28日宣判，因兩被告認諾，判決王子和粿粿須連帶賠償100萬元，民事判決雖已出爐，但兩人間官司再起。據了解，粿粿先前已赴派出所報案，指稱iPad疑遭范姜彥豐取走，並提出竊盜告訴，警方受理後，已將全案函送地檢署，由檢察官分案偵辦中。

回顧整起風波，范姜彥豐於2025年10月29日透過Instagram發文指控婚變，引發外界關注；粿粿當日也證實婚姻出現狀況，但否認外遇。

隨後，范姜對王子與粿粿提出民事侵權行為損害賠償（侵害配偶身分法益）告訴。范姜主張粿粿、王子於2024年4月赴美旅遊返台後，兩人互動出現明顯變化，不僅頻繁往來、同進同出，交往程度已超越一般朋友界線，甚至有逾矩行為，且毫不避諱周遭親友目光，讓其精神承受極大痛苦，故求償100萬。

本月14日民庭開庭時，出現關鍵轉折。王子與粿粿於庭上對范姜主張當庭「認諾」，等同承認侵權事實與范姜的賠償請求。法官依據《民事訴訟法》規定，認為毋須再進一步調查證據，即可據此判決兩人敗訴，須連帶賠償100萬元，並自起訴狀送達翌日起按年息5%計算利息。

然而，判決書雖依法公開，但內容相對簡略，未見具體親密互動細節，僅以「超越一般朋友間社交應有之界線之交往，並有逾矩之行為，且毫不避諱使周遭親友知悉其等關係親密」等語概括描述。

另一方面，民事責任底定之際，風波恐再掀另一波戰場。據了解，粿粿去年12月曾赴派出所報案，指稱她的iPad疑遭范姜彥豐取走，並提出竊盜告訴。警方受理後，已將全案函送地檢署，目前已完成分案，後續將進入檢方偵辦程序。據悉，iPad實際上係由家人收走，並未遺失，也一直在住處內

法律人士指出，普通竊盜罪及加重竊盜罪（刑法§321）原則上屬非告訴乃論之罪（公訴罪），即使未經被害人提告，檢警亦得依法偵辦；但若屬配偶或一定親屬間之財產糾紛，則依刑法規定屬告訴乃論，須由當事人提出告訴，且可依法撤回。

就本案而言，粿粿對范姜提告，若屬配偶間財產爭議，則可能適用告訴乃論規定；加上相關iPad最終確認並未遺失，也未發現遭人不當使用，至於是否構成刑責，仍待檢方進一步認定，而范姜極有可能獲不起訴處分。

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