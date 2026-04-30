短劇因AI進入冰凍期！爆紅女演員坦承：怕「沒戲拍」不敢挑劇本

▲中國短劇知名演員王格格。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國短劇產業風向急轉。中國知名短劇演員王格格近日在節目與直播中提到，行業正面臨「斷崖式下滑」，不少演員陷入無戲可拍的困境，引發同行共鳴。背後則與AI技術衝擊、資本退場與市場洗牌等多重因素有關。

據《中國藍新聞》報導，2026年3月起短劇市場一度進入「冰凍期」，多個平台暫停真人短劇項目，導致大量製作公司倒閉，中腰部及以下演員首當其衝，長期接不到工作。部分特約演員日薪更從8000元降至3000元以下（人民幣，下同），不少人被迫轉行開店或投入直播帶貨，與2025年幾乎全年無休、甚至連續拍攝36小時的高強度狀態，形成強烈對比。

▲▼王格格主演的短劇。（圖／翻攝自小紅書）

產業變動與AI崛起密切相關。報導指出，AI短劇製作成本僅為真人劇的十分之一，製作週期甚至壓縮至數小時內完成，快速搶占市場。2026年春節檔期間，每10部短劇中就有約3部為AI生成，其畫面質感與表情流暢度逐漸被觀眾接受，對真人演員形成明顯擠壓。3月平台一度全面轉向AI內容，不過4月開始部分平台重新釋出支持真人短劇的訊號，讓演員迎來短暫復工機會。

在產業結構變動下，演員處境也日益艱難。王格格坦言，現今演員「不扛劇」已成常態，隨時可能被新人取代，加上長期高強度工作與健康透支，即便身體不適也不敢拒接工作。她也直言，面對優質團隊邀約時，自己幾乎已沒有挑劇本的空間，「只能接」，否則恐失去合作機會。

▲知名短劇演員王沐凱（左）王格格（右）。（圖／翻攝自小紅書）

儘管如此，部分頭部演員仍嘗試突圍。王格格認為，「情感濃度」仍是AI難以取代的核心競爭力，她主演的作品《鳳還朝》在市場低迷期間仍創下7527萬熱度，顯示優質內容仍有需求。她也積極拓展戲路，參與古裝、恐怖等不同題材，並推進多部待播作品。

不過相關言論也引發討論。AI支持者認為，技術將倒逼內容升級；反對者則強調真人表演的「人味」不可取代。王格格於4月29日進一步澄清，相關發言源自過去直播片段，呼籲外界勿過度唱衰產業，並建議演員把握平台仍提供支持的窗口期多接戲。

在產業轉型過程中，不少中腰部演員已開始尋求出路，包括轉做直播帶貨、街頭擺攤，或降低片酬接演配角，短劇市場正從過去的快速擴張，逐步進入重新洗牌階段。