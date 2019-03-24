影／電視看一半！地板突「咔咔」爆裂下沉20公分…屋主嚇壞：才住5年

記者朱世凱／綜合報導

黑龍江省大慶市一戶居民近日晚上在家看電視時，地板突然「咔」地慢慢裂開，最後竟然下沉近20公分，讓一家人嚇得不敢在居住。屋主表示，她們只住了5年而已，懷疑是施工單位回填不實、偷工減料，才會讓家裡出現下陷問題，目前原因還在調查當中。

▼家裡地板下陷讓屋主嚇壞地說，肯定是施工單位偷工減料。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

影片可見，屋內地板像是災難一般，除了出現坑洞以外，有的還破裂掀起，部分則是下陷20公分左右。屋主金小姐說，原本家中牆邊放鞋櫃的地方只有裂一些，沒想到回家一看，那裡已經裂到相當明顯的地步。「晚上我們幾個人在家裡坐沙發上看電視，我女兒就聽見『咔』地一聲，那天晚上逐漸『咔咔咔』沉到現在這樣誇張的場面。」

她也說，「入住到現在不過5年，底下這麼身，這根本不是我住的問題，絕對就是他工程質量（品質）、回填不實導致。」事發地區的龍鳳鎮副鎮長說，接獲民眾投訴後，已經請專家鑑定，「第一種情況可能是質量問題，可能當時在建設前期，地面回填不實或者不嚴；另外一種就是因為地下管網破裂，或者是其他的水沖，造成地面下陷。」

網友看完紛紛直呼「好誇張」，「這是豆腐渣工程吧」、「還好是1樓，不然樓下的嚇死」、「瞬間變地下室」、「建商也太貪了！快抓起來」、「要求曝光施工單位！」、「死人還得了？」。