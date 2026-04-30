觀護人添生力軍！法務部第45期結業　打造「隱形防護網」防再犯

▲第45期觀護人訓練班結業典禮，主任秘書余麗貞（左2）親自出席主持。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（30日）舉行觀護人訓練班第45期結業典禮，由主任秘書余麗貞親自主持，保護司副司長張紜瑋及多位主任觀護人共同出席見證。隨著新一批觀護人即將投入第一線，法務部也強調，未來將結合AI技術，強化風險評估與社會復歸機制，為社會築起一道「隱形防護網」。

余麗貞致詞時表示，觀護人肩負重要任務，必須將評估報告中的「再犯風險」轉化為具體的「社會復歸」行動，透過持續的行為監測與動態調整處遇方式，協助個案建立穩定生活。一旦發現再犯風險升高，也須即時啟動撤銷程序，以「剛柔並濟」的方式阻斷犯罪於未然。

她指出，觀護工作並非單打獨鬥，實務上須整合地檢署觀護團隊、榮譽觀護人協進會及更生保護會等資源，並進一步串聯社區與民間網絡，形成跨專業合作體系，提升整體觀護效能。

法務部也表示，相關制度將配合推動「新世代反毒策略行動綱領第三期」及「強化社會安全網計畫2.0」，透過公私協力模式，深化社會支持系統，讓民眾感受更具溫度的柔性司法。

此外，余麗貞也特別提到，未來將推動「AI觀護助理計畫」，導入生成式AI技術，協助觀護人減輕行政負擔，並提升評估與處遇的精準度與專業性。

她最後勉勵結業學員，觀護工作充滿挑戰，需持續精進專業能力，並培養心理韌性與使命感，在協助個案復歸社會的同時，也守護社會安全。