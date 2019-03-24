路邊採「白毒傘」！大媽煮熟一吃器官衰竭亡　醫：50g就可致命

▲誤食白毒傘的致死率高達90%。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸經常發生民眾誤採毒蘑菇來吃而喪命的意外。廣東省廣州市花都區一位60多歲婦人，近日因為誤食「白毒傘」導致肝臟等多重器官衰竭，雖然立刻送往醫院搶救，但仍宣告不治。醫生表示，「白毒傘」是幾種白色毒蘑菇的統稱，誤食50公克便會有生命危險。

綜合陸媒報導，婦人上周在秀全水庫附近採摘毒蘑菇，並且帶回家中煮熟來吃，一家三口便出現中毒症狀，她的兒子和媳婦送院搶救後暫無生命危險，不過婦人卻仍不幸喪命。醫生表示，因為春天雨水充沛，菌類生長進入活躍期，致命的「白毒傘」也就在山頭冒出。

▼白毒傘。（圖／翻攝自微博）

他也指出，「白毒傘」是幾種白色毒蘑菇的統稱，是廣東毒蘑菇中「頭號殺手」，誤食50公克就會有生命危險；如果誤食蘑菇後出現中毒症狀，必須盡快催吐，並保留毒蘑菇樣品及早就醫。「至於預防毒蘑菇中毒最根本辦法，當然是不要採野生蘑菇來吃。」

據悉，大陸近日也有2人在深圳一處公園散步時，順便採了路邊野蘑菇回家炒肉吃，結果雙雙中毒送醫。醫生後來證實，他們誤食的是帶有劇毒的白毒傘，致死率達到90%以上；兩人送醫治療後都有好轉，其中一位較嚴重，還沒完全脫離生命危險。