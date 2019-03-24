　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

路邊採「白毒傘」！大媽煮熟一吃器官衰竭亡　醫：50g就可致命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白毒傘。（圖／翻攝自微博）

▲誤食白毒傘的致死率高達90%。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸經常發生民眾誤採毒蘑菇來吃而喪命的意外。廣東省廣州市花都區一位60多歲婦人，近日因為誤食「白毒傘」導致肝臟等多重器官衰竭，雖然立刻送往醫院搶救，但仍宣告不治。醫生表示，「白毒傘」是幾種白色毒蘑菇的統稱，誤食50公克便會有生命危險。

綜合陸媒報導，婦人上周在秀全水庫附近採摘毒蘑菇，並且帶回家中煮熟來吃，一家三口便出現中毒症狀，她的兒子和媳婦送院搶救後暫無生命危險，不過婦人卻仍不幸喪命。醫生表示，因為春天雨水充沛，菌類生長進入活躍期，致命的「白毒傘」也就在山頭冒出。

▼白毒傘。（圖／翻攝自微博）

▲▼白毒傘。（圖／翻攝自微博）

他也指出，「白毒傘」是幾種白色毒蘑菇的統稱，是廣東毒蘑菇中「頭號殺手」，誤食50公克就會有生命危險；如果誤食蘑菇後出現中毒症狀，必須盡快催吐，並保留毒蘑菇樣品及早就醫。「至於預防毒蘑菇中毒最根本辦法，當然是不要採野生蘑菇來吃。」

據悉，大陸近日也有2人在深圳一處公園散步時，順便採了路邊野蘑菇回家炒肉吃，結果雙雙中毒送醫。醫生後來證實，他們誤食的是帶有劇毒的白毒傘，致死率達到90%以上；兩人送醫治療後都有好轉，其中一位較嚴重，還沒完全脫離生命危險。

ET快訊
鄧紫棋爛臉素顏求救！醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆
殺妻吞腦漿被關20年！食人男出獄「斬首阿姨」5歲童全程目睹
噴飛瞬間畫面曝光！速霸陸打滑煞不住墜30m酒駕男慘死
鈴木一朗前主播妻「超凍齡美顏」引熱論　網推爆：好有氣質

關鍵字：白毒傘,器官衰竭,毒蘑菇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／6歲妹獨自玩耍！怪女突衝出「2秒猛砍臉5刀」…泣：為什麼是我？

遲到超棒！哈佛研究曝「2大好處」：他們活得更久、更樂觀

戰力超越F-22？　普丁：蘇-57是世上最強的戰機

影／她吞「一瓶活蛆」治肺癌！　胃鏡照嚇壞醫：肚子滿滿暴肥蟲

偷竊被抓！他急爬「9樓外牆」逃跑　低頭一看…下場超慘

影／打賭輸狂灌半瓶「香水」！他臨檢「吹爆酒測器」　網揭黑暗真相

韓國瑜大陸行揭幕！將參訪澳門賽馬會、騰訊　行程未列「會面劉結一」

影／7歲兒罹血癌！生父「果斷放棄治療」：新女友懷孕也要錢

影／男友劈腿！熱褲女當街狂譙…下秒含淚脫衣「秀巨乳」　路人全傻

擠進百大帥哥榜！陸千億富少「打敗潘瑋柏」原因超狂　網笑：有OO真好

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

桃園人激推的現烤一鴨三吃 獨特「鹹酥鴨」咬下會滴汁！

影／電視看一半！地板突「咔咔」爆裂下沉20公分…屋主嚇壞：才住5年

見義大利總理　習近平：雙方開展合作一帶一路天經地義

路邊採「白毒傘」！大媽煮熟一吃器官衰竭亡　醫：50g就可致命

影／白宮：中方貿易代表團確定4/3訪美　舉行第九輪經貿磋商

義大利返還大陸796文物　時代橫跨5千載近20年最大規模

華聞快遞／陸消協：2018年為消費者挽回經濟損失9.8億元

影／70對夫妻蘇州「快閃」　江蘇首間兩岸婚姻家庭協會成立

台灣水果登陸最大站　廈門進口商：韓國瑜上任會跟高雄買更多

昆山慧聚獲頒「兩岸交流基地」　蕭萬長籲一起拚經濟

台青西遊記／彰化大男孩巧手做「療癒小盆栽」　攻上海白領市場

中職／索沙踢館江辰晏　運彩開盤看好富邦

台灣起落100年　陳菊：總統府已經是人民的總統府

熬夜爆肝快補救！8大食材「幫肝解毒」...蒜頭別再挑掉啦

八點檔女星按摩到一半…師傅突消失留她「裸體吹冷風」

特警來了！台中夜店MUSE鬥毆又高調營業　分局長霸氣5字回應

轉身配藥...待診貓隔窗偷看針筒「驚恐起立」：夭壽加大支！

朋友遊大阪！他傻住「逛塔位幹嘛」職業病發作　網全看錯...內行激推神店

馬利驚傳「獵人屠村」！包圍村莊進屋攻擊　至少100多人死亡

角逐總統大位　苗博雅評「柯文哲沒準備好　韓國瑜沒資格」

快訊／韓國瑜澳門午宴地點曝光！ 會見曾任職大陸政協委員吳福

萌妹獻吻後害羞離場　被啾一下的柴哥幸福傻笑

大陸熱門新聞

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪..

只有弟弟喝蛋花湯！少女怒吞藥留..

床的世界、和成研發長照產品登陸

廈門水果商：韓國瑜上任跟高雄買..

醫生遭注射百草枯　醒來才知兇手..

6歲妹獨自玩耍！怪女「猛砍她臉..

誤採「白毒傘」煮熟吃！大媽器官..

巨爆被埋　他發簡訊：老婆我愛你

彰化男孩做療育盆栽　攻上海市場

朋友聚餐沒給錢　他記仇1年放火..

猝死留下自閉兒　單親爸簡訊曝光

拒絕加入傳銷　他一刀捅死業務

義大利返還796中國文物

電視看一半！地板突爆裂下沉20..

更多熱門

相關新聞

大媽愛養生靜脈注射果汁險死

湖南51歲的曾姓女士特別愛養生，2月22日突發奇想，將20多種水果混合榨成汁，過濾後進行靜脈輸入。輸液後，曾女士感到皮膚搔癢、體溫上升，當晚在丈夫的協助下緊急送醫。檢查後發現該女士全身遭受嚴重感染、重要器官損傷，隨時都可能危及生命，經過5天的救治後，曾女士才脫離危險。

計算機發明人馬瑞曼離世　享年86歲

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

父遭兒推倒地10分鐘後昏迷　隔2天不治

甜湯放2天才喝　引發器官衰竭

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

即／國一南下8車連環撞　1死4傷

熬夜胖死！23點後才睡「直毀7部位」

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪網

台東公路7次神秘閃燈　他47秒見證人情味感動

即／65快速道路速霸陸摔下橋　駕駛無生命跡象

第2波全台掃雨！最冷時刻終極14℃

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省

只有弟弟喝蛋花湯！少女怒吞藥留遺書

員工煮水方位錯了！網迷茫真相長知識

阿母年輕是仙氣正妹　他翻40年前舊照嚇壞

周杰倫宣布：是時候了！粉絲全哭了

上班11小時領1千！男離職秒收8+9簡訊

林志穎親弟結婚！　千萬超跑迎親

殺妻吞腦漿被關出來！男又斬首阿姨燒烤

肚炸屎見「根狀物」橫卡！她：在裡面25年

更多

最夯影音

更多

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面