華為P30系列官網「不小心」曝光　新錄影模式最吸睛

▲華為新旗艦機P30系列將在月底發表，不過相關諜照、規格傳言早已滿天飛。（圖／優酷）

科技中心／綜合報導

華為新一代旗艦手機P30系列預計26日在法國巴黎正式亮相，不過在發表之前各類諜照、規格傳言早已滿天飛，就連華為官網也不小心洩漏多張P30 Pro、智慧手錶Watch GT Active等產品圖，同時也讓網友搶先看部分規格，不過目前該頁面已被移除。

根據《The Verge》報導，從官網洩漏的產品圖來看，華為P30 Pro採取徠卡4主鏡頭，分別是4000萬畫素主鏡頭、超廣角鏡頭等，並支援10倍混合變焦，同時也提到雙鏡頭短片拍攝模式（dual-view video mode），儘管並沒有詳細說明該錄影模式如何操作，不過看起來2個主鏡頭可同時錄影。

▲華為官網不小心洩漏多張產品圖，引發外界高度關注新一代旗艦機的規格。（示意圖／路透）

官網除了流出P30系列的手機之外，同時一起曝光的還有智慧手錶Watch GT Active，不過並未透露太多的具體功能，因此華為這次還會帶來什麼樣的驚喜，將在3月底發表會上揭曉。

有趣的是，先前在2019世界通訊大會（MWC）展會期間，華為消費者業務CEO余承東在與媒體合影留念時，卻被拍到手上拿著一支神秘手機，在對照先前外洩的渲染圖後，外傳余承東拿的可能就是P30 Pro實體手機，引發外界高度關注。