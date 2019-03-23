　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華為P30系列官網「不小心」曝光　新錄影模式最吸睛

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲快訊／華為P30系列確認3月26日亮相！傳配備四主鏡頭。（圖／優酷）

▲華為新旗艦機P30系列將在月底發表，不過相關諜照、規格傳言早已滿天飛。（圖／優酷）

科技中心／綜合報導

華為新一代旗艦手機P30系列預計26日在法國巴黎正式亮相，不過在發表之前各類諜照、規格傳言早已滿天飛，就連華為官網也不小心洩漏多張P30 Pro、智慧手錶Watch GT Active等產品圖，同時也讓網友搶先看部分規格，不過目前該頁面已被移除。

根據《The Verge》報導，從官網洩漏的產品圖來看，華為P30 Pro採取徠卡4主鏡頭，分別是4000萬畫素主鏡頭、超廣角鏡頭等，並支援10倍混合變焦，同時也提到雙鏡頭短片拍攝模式（dual-view video mode），儘管並沒有詳細說明該錄影模式如何操作，不過看起來2個主鏡頭可同時錄影。

▲▼華為。（圖／路透）

▲華為官網不小心洩漏多張產品圖，引發外界高度關注新一代旗艦機的規格。（示意圖／路透）

官網除了流出P30系列的手機之外，同時一起曝光的還有智慧手錶Watch GT Active，不過並未透露太多的具體功能，因此華為這次還會帶來什麼樣的驚喜，將在3月底發表會上揭曉。

有趣的是，先前在2019世界通訊大會（MWC）展會期間，華為消費者業務CEO余承東在與媒體合影留念時，卻被拍到手上拿著一支神秘手機，在對照先前外洩的渲染圖後，外傳余承東拿的可能就是P30 Pro實體手機，引發外界高度關注。

ET快訊
2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光超專業
八卦山廢校玩碟仙！女鬼索命2昏迷　背留長抓痕「壞我好事你也別
影／帛琉看海豚「慘摔仆街」 ！蔡英文笑：看牠吃冰塊太快樂

關鍵字：華為,P30,P30 Pro,dual view,世界通訊大會,MWC,余承東

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

華為P30系列官網「不小心」曝光　新錄影模式最吸睛

美顏手機霸主掰了　美圖：2019年終止手機業務

奇美推「電視買一送一」優惠限時4天　50吋4K畫質售價不到2萬元

網友盛讚華碩ZenFone 5Z　發問「大家持續買ASUS的原因」

電動車減排救地球　卻可能損及人權

春假出國上網優惠來了！電信業推最低每天88元吃到飽

三星S10 5G版確認4/5上市　首發市場選定韓國

想在對岸快速入手AirPods？設定雷射鐫刻要注意　法輪功、中華民國通通不可以

Google Play 210款應用程式有病毒 第三方能入侵Android手機

透明版小米9今日預購　三周發貨讓米粉怒叫雷軍親自包裝鎖螺絲

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘叫：別碰我屁股！

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

王陽明：我會讓她很性福！　 蔡詩芸害羞「都臉紅了」

利菁每個月固定「進廠維修」　 3年砸700萬元修修臉！驚呆

大叔搭捷運猛咳直接吐車廂地板　「白色濃痰」噁炸！她怒：制止不聽

華為P30系列官網「不小心」曝光　新錄影模式最吸睛

美顏手機霸主掰了　美圖：2019年終止手機業務

奇美推「電視買一送一」優惠限時4天　50吋4K畫質售價不到2萬元

網友盛讚華碩ZenFone 5Z　發問「大家持續買ASUS的原因」

電動車減排救地球　卻可能損及人權

春假出國上網優惠來了！電信業推最低每天88元吃到飽

三星S10 5G版確認4/5上市　首發市場選定韓國

想在對岸快速入手AirPods？設定雷射鐫刻要注意　法輪功、中華民國通通不可以

Google Play 210款應用程式有病毒 第三方能入侵Android手機

透明版小米9今日預購　三周發貨讓米粉怒叫雷軍親自包裝鎖螺絲

第3度酒駕自撞分隔島翻車180度　車爛人竟毫髮無傷

「狂奔500米」不敵女警　通緝男氣喘吁吁自嘆：體力不如

字母哥27+8+7展聯盟龍頭霸氣　公鹿29分狂宰熱火

這次不用找插座！柯文哲返國前在機場用行動電源充電

台中夜店MUSE酒客安管打群架　警佈「辣椒陣法讓6人秒變俗辣」

向警借錢「測試愛心」　網友怒灌爆臉書「丟光新竹人的臉」

國民黨總統初選擬6/22黨員投票、7/28全代會提名

LIFE・經典／看得懂的藝術大展　花30元遊奇美博物館

全盲阿金想玩玩具撿不到！　4個月「導盲犬」咬來邀玩

林書豪製造進攻犯規能力獲暴龍記者大讚　羅瑞缺陣他卻打更少

大眼喵「嗯嗯」超用力Φ ω Φ　顏面神經失控一起施力狂嘟嘴

3C家電熱門新聞

奇美推「電視買一送一」限時4天

蘋果官網舊換新iPhone X..

網友盛讚華碩ZenFone 5..

Google Play 210..

透明版小米9今開賣　三周發貨時..

醜爆了！供應鏈證實新iPhon..

電動車減排救地球　卻可能損及人..

美圖：2019年終止手機業務

小米手環4通過認證　支援NFC..

華為官網曝光P30　規格外型全..

Apple終於推出AirPod..

庫克推特宣傳iPad mini..

有摺痕！疑似Galaxy Fo..

小米9、紅米Note 7 3/..

更多熱門

相關新聞

海南醫生3000公里外動手術

中國人民解放軍總醫院16日完成首例遠距離手術。據報導，擔任海南醫院神經外科主任的凌志培透過華為的5G網路，成功為3000公里外的病患植入腦起搏器，「借助5G移動網路的保障，首次實現了海南、北京兩地遠程手術。」

有摺痕！疑似Galaxy Fold實機影片曝光

「碰一下就關機了」　婦侵佔手機吃官司

任正非：感謝美國幫我們做了一個大廣告

華為去年申請專利5405件史上最高

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

林心如罕見曬出「2歲小海豚」照片

辣台妹短裙露毛　日本情侶一看偷笑

男框極品服務生　一開口丟包錢櫃

　

夫妻命喪國道　路肩綁繩被比丘撞慘死

6歲妹獨自玩耍！怪女「猛砍她臉5刀」

小煜6年狂開3店「一間店就月收上億」！

女老師只穿內褲！房東3人狂盯15分鐘

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

歐陽娜娜半年賺3億「安家費」曝內幕

醫生遭注射百草枯　醒來才知兇手是20年妻

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

VIP室發出淒厲叫聲　Burning Sun爆2職員性侵3女

妹子傳私密照挑逗　宅男遭放鳥黑化逆襲

懷孕4個月男友狠斷　我們不適合

更多

最夯影音

更多

飛鏢丟中75萬元亞洲旅行、相機　男友傻眼...秒刷機票履行承諾！

《炮仔聲》妍熙開車勾到正浩領帶 　下秒劇情神展開....網笑噴：蕭渣某

謝亞軒飆車撞死3人開價賠150萬　家屬憤怒拍桌：根本毫無悔意...

張鈞甯拍片想自肥找單身男一　狂cue彭于晏...「不要挖坑給我跳」

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面