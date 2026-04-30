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肇事女大生照常上課　同學爆「完全沒有悔意」：還跟同學開心聊天

▲▼台南28歲女警遭撞亡，肇事的戴姓女子到殯儀館相驗。（圖／記者林東良翻攝）

▲肇事的戴姓女子到殯儀館相驗。（圖／記者林東良翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台南28日發生一起死亡車禍，28歲女警遭後方一名戴姓女大生追撞，倒地後又遭同向遊覽車輾過身亡。事件曝光後，戴姓女大生遭到網友肉搜，另有自稱同校學生爆料，戴女29日仍正常到校上課，神情看起來平靜，還跟同學們嘻嘻哈哈聊天，完全沒有做錯事後悔的樣子，「一副無要無緊（不要不緊）。」

同學爆肇事戴女照常上課　開心聊天

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一名自稱是戴姓女大生的同學在Threads爆料，在學校看見戴女時只覺得眼熟，後來上網看了照片，確認對方就是涉肇事的戴女，當時因為趕時間便先離開。

多名網友在留言區追問戴女在校的狀況，以及是否對事故表現出後悔的樣子。原PO則回覆，戴女在校園裡狀態就跟平常一樣，「全程不要不緊，還跟同學開心聊天，超扯超扯超扯，要不是我趕時間，不然我就質問她了。」

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供，下同）

▲戴女肇事後查看車損的畫面。（圖／民眾提供）

戴姓女大生的帳號疑似遭肉搜出

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警，28日休假清晨騎車返家，要幫姊姊帶小孩，孰料，途中竟遭20歲女大生猛力追撞，失去平衡倒地，遭遊覽車輾斃。事發過後，戴女將車輛停放路邊，彎腰查看車損狀況，並未上前關心女警情況，引發外界撻伐，網友火速肉搜出疑似戴女的Threads、IG帳號、Dcard發文，隨後就連系所、姓名都露出；戴女先是將帳號轉為私人，隨後又將帳號名稱改掉。

針對這起車禍，女大生所就讀的台南某私立科大回應，「針對此次憾事，本校深感遺憾，本案目前已由警方處理中，本校不便評論」，後續若學生提出相關諮詢需求，學校將視情況提供必要協助，後續校內也會啟動關懷輔導機制以了解學生心理狀況。

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