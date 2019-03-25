「電車痴漢」伸舌舔新娘！超邪惡婚紗照羞爆　網見亮點神出D槽本尊

▲新人婚紗照大玩謎片「電車痴漢」風格。（圖／網友Hilda Lam授權，未經許可請勿轉載，下同）

記者朱世凱／台北報導

新人結婚總會嚮往美麗的婚紗照，讓相愛的人與自己留下最好的紀念。不過香港卻有一對新人，刻意不走溫馨浪漫風格，反倒拍下超邪惡的「D槽謎片風」。新人的親友接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，新娘新郎希望能夠創造一個新奇的路線，好讓兩人對這時刻永遠懷念。

這名親友在臉書社團「PLAY HARD 玩硬」分享超狂婚紗照，不到1天時間就有近2000次分享。從影片可見，新郎故意模仿「電車痴漢」，將新娘壓在車門上，還伸出舌頭挑逗；一旁四格圖片中，則是兩人大玩謎片情節的「騷擾碰觸」。除了這張照片外，一旁也有一張新郎個人的惡搞照，只見他露出屁股，照片上頭寫著「結婚就像坐監一樣，無論怎樣，你都一定要站，起，來。怯，就會輸一世。」

親友表示，這場婚禮是辦在23日的晚上，這些令人害羞的婚紗照就赤裸裸擺在大廳供人觀賞，雖然這對新人勇於創新，但他們也有另外拍下傳統的浪漫婚紗照，兩人當天結婚時也如同一般新人一樣，美豔登場並享受眾人祝福，並未在婚禮上演其它KUSO橋段。

許多網友看完後紛紛留言，「一生一次的婚禮，好有趣」、「新娘又是幼齒又是OL熟女，到底是怎樣啦」、「超棒！好過傳統婚紗照」、「太有創意了」、「新郎小時候夢想一定是當男優」；不過也有網友說，「低級當有趣」、「有病？」、「兩方家長怎麼會接受」、「這婚紗帶回家我也不會想擺家裡」。

▼新娘被網友肉搜。（圖／網友Hilda Lam授權）

更有人因為將焦點放在「OL又幼齒」的字樣上，尋找到新娘的臉書，紛紛祝福她與新郎幸福，「新人開心最重要，就不用太計較別人眼光。」