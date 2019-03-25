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華為P30系列明日發布　相機規格爆料一次看

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ P30 系列發表會。（圖／翻攝自余承東微博）

▲ 華為P30系列發表會於26日在法國巴黎舉行。（圖／翻攝自余承東微博

科技中心／綜合報導

3月26日除了蘋果春季發表會外，華為也將於巴黎發布P30系列產品，華為P30系列的配置、外觀、價格，甚至是實機操作影片都已陸續在網路上曝光。有鑑於華為P20 Pro仍然霸榜DxO，也讓P30系列的手機配置更加令人期待。

配置

根據之前的爆料，華為P30 Pro使用6.47吋OLED珍珠曲面螢幕，解析度為2340*1080，配備螢幕指紋解鎖；搭載麒麟980處理器，內存規格有8GB+128/256/512GB三種組合，但內存組合可能因發售地區而有所變化；P30 Pro內置4200mAh電池，支援40W超級快充、15W無線快充和反向充電；華為P30 Pro機身支援IP68級防水。

相比於華為P30 Pro，華為P30顯得樸實許多。華為P30使用6.1吋OLED珍珠螢幕，屬於直面螢幕，解析度為2340*1080，配備螢幕指紋解鎖；搭載麒麟980處理器，內存最低6GB+128GB；內置3650mAh電池，支援22.5W快充，另外華為P30還保留了3.5mm耳機接口。

▲快訊／華為P30系列確認3月26日亮相！傳配備四主鏡頭。（圖／優酷）

外觀

華為消費者業務CEO余承東3月11日在微博上發了一張華為P30的宣傳動圖，從動圖中可以看到華為P30整體機身較為狹長，不只可以提升螢幕尺寸也不會影響手機握感，且動圖中可發現華為P30鏡頭沒有明顯凸起，但圖中的手機頂部和底部都做了暗化處理，因此無法看出更多細節。

華為P30系列的高清多配色渲染圖也在近日曝光，在渲染圖中，華為P30 Pro使用珍珠曲面面板，可以在一定程度上提升手機的「顏值」；3月20日，華為P30實機在網上現身，由於該機正顯示著白色背景的設置界面，可以清晰地看到整個手機的正面設計。華為P30正面使用與華為Mate 20相似的珍珠螢幕，四周邊框更窄、上下邊框厚度幾乎相同。這意味著華為P30正面螢幕佔比會達到一個新的高度，而且用戶可以獲得更好的螢幕視野。

在配色方面，根據外媒Winfuture的曝光的照片中顯示，華為P30 Pro將會提供四種配色，包括兩款漸變色、一款黑色和一款全新的紅色。而華為P30有三款配色，分別是黑色和兩款漸變色。

相機

除了上述配置之外，相機更是華為P30 Pro的重點，華為P30 Pro配備3200萬畫素前鏡頭，後置4000萬+2000萬+800萬畫素的新一代萊卡三攝組合，另外還有一顆TOF鏡頭。

4000萬畫素鏡頭為超廣譜鏡頭，使用索尼IMX650感測器，使用新型RYYB（紅黃黃藍）拜耳濾光片，可以在暗光環境下獲得更好的可視性；2000萬畫素鏡頭為超廣角鏡頭，支援120度廣角拍攝；800萬畫素長焦鏡頭支援5倍光學變焦、10倍混合變焦和最高50倍的數位變焦。其中4000萬畫素鏡頭和800畫素鏡頭均支援光學防手震，ISO高達409600，此外，華為P30 Pro還預計搭載雙鏡頭短片拍攝模式（dual-view video mode），儘管並沒有詳細說明該錄影模式如何操作，不過看起來應是2個主鏡頭可同時錄影。

在華為P30相機配置方面，華為P30前置鏡頭一樣為3200萬畫素相機，後置4000萬+1600萬+800萬畫素萊卡三攝組合，其中4000萬畫素鏡頭使用華為P20 Pro同款IMX600感測器、1600萬為超廣角鏡頭、800萬長焦鏡頭支援3倍光學變焦，但不支持光學防手震。

華為P30雖然定位不及華為P30 Pro，但華為P30使用華為P20 Pro和華為Mate 20 Pro同款的IMX600感測器，同樣擁有旗艦級的相機水平。目前，華為P20 Pro、華為Mate 20 Pro的DxO得分均為109分，位居榜首。

僅從配置參數上看，華為P30 Pro在相機方面有望再次刷新紀錄，鑑於華為P20 Pro和華為Mate 20 Pro的成功，華為P30 Pro也有很大機會取得市場的認可和消費者的喜愛。

▲快訊／華為P30系列確認3月26日亮相！傳配備四主鏡頭。（圖／優酷）

價格

3月20日，華為P30 Pro 6GB+128GB版本短暫上架亞馬遜義大利官網，售價1024.19歐元（約台幣35,699元），相比去年同內存規格的海外版華為P20 Pro貴了約125歐元（約台幣4,357元）。

先前曾有外媒爆料，華為P30 6GB+128GB版本售價為749歐元（約台幣26,111元），同內存規格的華為P20售價649歐元（約台幣22,625元），差價達100歐元（約台幣3,486元）。

至於大家關心的5G，根據華為P30系列的3C認證，這兩款手機依然是4G手機，並不會支援5G連線功能。

以上資訊皆為綜合外媒爆料整理，至於能否成真就等26日的華為P30系列發表會才能確認了。

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關鍵字：華為,Huawei,P30 Pro,P30,P20 Pro,P20,發表會,巴黎

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