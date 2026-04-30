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美國2027撥款法案籲與我合作　國合會：對「台灣模式」援外的高度肯定

▲（示意圖／路透）

▲美眾院撥款委員會報告納入國合會，建議DFC深化台美合作共同推動全球開發。（示意圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

美國眾議院撥款委員會28日發布《2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案》，除表態支持台灣參與多邊組織，並預計提供5億美元對台軍事融資（FMF）外，更於報告中明確建議「美國國際開發金融公司」（DFC）應加強與「財團法人國際合作發展基金會」協作。對此，國合會今（30日）表示，美國撥款委員會對台美雙方協作的重視，是對「台灣模式」援外工作的高度肯定。

國合會說明，報告中，撥款委員會建議，應結合台美資源支持印太地區、拉丁美洲及加勒比海等戰略區域經濟發展。此舉除彰顯台美發展夥伴關係已邁向機制化與深層化，同時也是國合會長期耕耘與美國合作關係的具體成果，未來，國合會將持續落實政府「價值外交」政策，攜手美方共同守護區域繁榮與安全。

國合會指出，本項撥款法案報告內容亦高度呼應台美雙方在2024年完成簽署的「國際發展合作瞭解備忘錄」（MOU），在合作備忘錄的架構下，國合會與DFC將就健康照護、婦女賦權、資通訊、農業、氣候、能源、中小企業及基礎建設等領域探索合作機會。

國合會表示，近年來，國合會亦積極推動「經貿外交」，透過與DFC等國際金融機構對接，協助友邦與開發中國家建立韌性供應鏈。DFC在2025年底獲美國國會重新授權，資金規模大幅擴大為2,050億美元。

國合會指出，該機構作為美國聯邦政府的核心開發金融機構，是於2019年合併美國海外私人投資公司（OPIC）及美國際開發總署（USAID）發展信貸管理局（DCA）所成立，具備強大的借貸、投資及保險功能；國合會則發揮技術援助與在地經驗優勢，雙方結盟能夠確保受援國在經濟開發過程中的自主性與安全。

國合會說，國合會近年曾與DFC合作投資，共同促進東南亞及南亞地區婦女的經濟財務地位。後續國合會將促進台灣發揮民主供應鏈角色，聯合DFC等國際戰略夥伴，協助拉美地區推動具韌性、受信任的基礎建設與產業發展計畫。

國合會認為，美國撥款委員會對台美雙方協作的重視，是對「台灣模式」援外工作的高度肯定。國合會已從傳統技術團模式成功轉型，透過多項聯合投資計畫，展現台灣在國際金融開發體系中的實質影響力。未來，國合會將持續作為推動「總合外交」的核心平台，整合民間企業軟實力，與美方共同建構透明、永續且具市場導向的國際開發合作環境。

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