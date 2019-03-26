持續對美英大學投資　華為：有80％是無條件「贊助」

▲華為。（圖／路透）



大陸中心／綜合報導

據英國《金融時報》報導，華為技術有限公司董事徐文偉22日接受採訪時說明，華為每年為大學提供資金及開發合作項目的總支出超過3億美元（約新台幣93億元），且超過80％屬於無附帶條件的「贊助」性質，日後也將持續提供大學科研方面的協助，且贊助金額「還會增加」。

美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）副校長克雷默日前在給分校校長的備忘錄中提到，學校將不再與中國電信巨頭華為進行訊息交流、簽訂合約與接受資金贊助。備忘錄中表示，這項舉動「是明智的」。

對此，徐文偉受訪時表示，明尼蘇達大學與華為斷交是「受到干擾」的，科學研究是人類共同的知識創造行為，不該受到地域、國界與政治標籤的影響，明尼蘇達大學也明白與華為合作可以「互利共贏」，卻受到壓迫而不得不停止。

徐文偉說，華為對美國大學80％以上的投資都屬於支持基礎性研究的「捐贈」或「贊助資金」，並不會要求學生畢業後加入華為、也不要求研究成果歸華為所有，所有贊助都屬於無償付出。

▲華為。（圖／CFP）



據了解，華為、英國電信與劍橋大學2017年成立「光子學、數字和接入網基礎設施及媒體技術」的相關研究組織，三方共同投資2500萬英鎊（約新台幣10億元）。對此，徐文偉指出，與英國電信、劍橋大學的研究人員結成夥伴關係，堪稱學術合作的「優良典範」。

華為創辦人任正非表示，雖然英國方面對華為也有擔憂，但「不影響我們在英國投資」，如果美國不信任華為，那麼華為就多投資英國，「美國沒辦法扼殺華為，世界也不能離開華為，因為華為（比競爭對手）更先進。」