日擬恢復「大將大佐」軍銜　陸外交部批：沉迷重溫軍國主義舊夢

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

日本政府傳出將向國會提出《自衛隊法》及相關修正案，欲將幕僚長改為大將，並恢復大佐、中佐等接軌國際正式軍隊的職稱。對此，大陸外交部發言人林劍表示，日本在二戰後被撤銷軍事機構，自衛隊成立時改採去軍事化的階級軍銜，如今要恢復二戰時的軍銜，「我們不禁要問日方是否仍沉迷於重溫軍國主義舊夢？」

林劍指出，1954年日本自衛隊成立時廢棄舊軍隊中的稱謂，採用數字序列銜級名稱等新制度，「日本國內普遍認為，自衛隊採用去軍事化的銜級名稱，意在切斷與舊軍隊的歷史聯繫，體現和平憲法的精神，可以看出銜級名稱對日本而言並非技術問題。」

林劍表示，日本近年的安保政策不斷朝著進攻性、擴張性、危險性的方向轉變，早已戳破和平國家的自我標榜，「如今日方又謀求恢復二戰時的軍銜稱謂，並且堂而皇之地以榮譽感為由，這是在制度與認知層面搞突破，也是在受害國人民的傷口上撒鹽。」

林劍提到，「我們不禁要問日方是否仍沉迷於重溫軍國主義舊夢？所謂的榮譽感究竟又指的是什麼？」

林劍強調，「日本新型軍國主義成勢為患，已對世界的和平穩定構成現實威脅，包括中國人民在內的國際社會正義力量都應當對此高度警惕，堅決維護二戰勝利成果，絕不讓歷史悲劇再度上演。」