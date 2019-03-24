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凌晨叫燒烤外賣！2男吃完暈眩…下秒「嘴唇指甲發黑」　恐怖真相網全傻

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▲▼燒烤。（示意圖／CFP）

▲2名男子吃完燒烤竟然出現中毒情況。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

吃宵夜是多數人的最愛，不過大陸近日卻發生一起宵夜中毒的恐怖案例。事件發生在浙江省杭州市，2名大約30歲的男子凌晨吃完外賣的燒烤後，突然感到頭暈、腹痛、噁心，接著嘴唇和指甲慢慢變成紫黑色，他們見狀嚇得趕緊報警。醫護人員到場後，將他們送醫診治並帶走剩下的燒烤食物，最後推斷是「亞硝酸鹽」所致。

綜合陸媒報導，這2名男子是在24日深夜12點半左右，透過外賣平台點了燒烤來吃，不料吃完後沒多久，就出現頭暈、噁心等症狀，隨後感覺全身無力且嘴唇和指甲顏色慢慢變深，2人見狀立刻報警，約凌晨4點被送到醫院急診。醫護人員到現場時，也把剩下的烤秋刀魚和包裝袋一起帶到醫院檢查。

▲▼燒烤。（示意圖／CFP）

醫生診斷後認為，2人是因為亞硝酸鹽引起的急性中毒。日常飲食中，如果攝入微量的亞硝酸鹽，人體會自動代謝掉；但攝入的亞硝酸鹽過多，會經過胃腸道吸收，與血液內的血紅素結合，在短時間內全身出現缺氧症狀。

據悉，亞硝酸鹽是一種氧化劑，能讓血紅素的二價鐵氧化成三價鐵，形成變性血紅素（methemoglobin），失去攜氧能力而造成組織缺氧。嚴重的中毒者有可能會影響到血壓，臟器也會因為缺水缺氧而衰竭導致死亡。

醫生最後提醒，醃製食品如果沒有醃漬到位，其中的亞硝酸鹽含量是很高的，如果一次性大量食用醃漬食物，會提高急性亞酸鹽中毒的機率，「這類食品大家要盡量少吃，如果出現中毒症狀應立即就醫，不能有所耽擱。」

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關鍵字：燒烤,宵夜,亞硝酸鹽,中毒

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