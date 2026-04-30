陸全國人大常委會22次會議閉幕　農業農村部、應急管理部首長換人

▲十四屆全國人大常委會第二十二次會議30日上午在北京人民大會堂閉幕。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

十四屆全國人大常委會第二十二次會議今30日上午於北京人民大會堂閉幕。會議表決通過新修訂的《監獄法》與《社會救助法》，並通過多項重要人事任免案，決定任命張柱為農業農村部部長、張成中為應急管理部部長。大陸國家主席習近平分別簽署第74、75、76號主席令。

根據《新華社》今30日報導，閉幕會由人大委員長趙樂際主持，常委會組成人員148人出席。會議經表決，正式通過新修訂的《監獄法》及《社會救助法》。

在人事任免方面，會議決定免去韓俊的農業農村部部長職務，任命張柱為農業農村部部長；任命張成中為應急管理部部長；同時免去馮怡的全國人大常委會副秘書長職務。

在對外事務與國際條約方面，會議表決通過批准以下條約：《中華人民共和國和阿塞拜疆共和國關於刑事司法協助的條約》；《中華人民共和國和哈薩克斯坦、吉爾吉斯、塔吉克斯坦、土庫曼、烏茲別克斯坦共和國永久睦鄰友好合作條約》。

會議通過代表資格審查委員會關於個別代表資格的報告及其他任免案。國務委員王小洪、最高人民法院院長張軍、最高人民檢察院檢察長應勇等列席會議。

閉幕會後，十四屆全國人大常委會舉行第22講專題講座，由趙樂際主持。國家海洋局局長孫書賢以《我國極地考察活動的實踐與成就》為題進行專題講課。