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巴拉圭總統5/7來台國是訪問　賴清德將頒贈采玉大勳章、軍禮歡迎

▲▼中華民國外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

我國南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞去年在一場投資論壇中表示，我國總統賴清德預計訪問巴拉圭，原先也傳出賴清德於去年8月出訪中南美洲，並從美國紐約進、達拉斯出，最終並未成行。外交部今（30日）表示，貝尼亞應我國政府邀請，於5月7日至10日率團來台國是訪問，此行是貝尼亞首度來台國是訪問，為表達我國政府對貝尼亞蒞訪的禮遇與重視，賴清德將於5月8日以隆重軍禮歡迎、國宴款待及頒贈「采玉大勳章」，以表彰貝尼亞對台巴邦誼的貢獻。

外交部今（30日）表示，巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña）應我國政府邀請，訂於今（2026）年5月7日至10日率團來台國是訪問，團員包括外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）、工商部長里克爾梅（Marco Riquelme）、總統府秘書長西梅內斯（Francisco Javier Giménez）等政府官員。

外交部指出，此行是貝尼亞自2023年8月就任以來第二度訪台，也是首度來台國是訪問，為表達我國政府對貝尼亞蒞訪的禮遇與重視，總統賴清德將於5月8日以隆重軍禮歡迎、國宴款待及頒贈「采玉大勳章」，以表彰貝尼亞對台巴邦誼的貢獻。采玉大勳章為我國最高榮譽勳章。

外交部表示，貝尼亞在台期間將見證多項雙邊合作交流文件簽署儀式、參訪南部科學園區管理局，以及接受國立台灣科技大學頒贈榮譽博士學位並與巴國在台留學生互動。另為強化台巴兩國經貿往來並促進與我國企業對接交流，巴國指標性企業代表同時間也將組團隨同貝尼亞來台舉辦巴拉圭投資商機說明會，拜會我國對接相關業者並與貝尼亞一同出席外交部長林佳龍歡迎晚宴。

外交部強調，台巴建交迄今69年，兩國邦誼篤睦，政府高層交流頻密，多年來雙方持續在教育、公衛、農業及科技等領域共同推動嘉惠人民福祉的合作計畫，成效廣獲各界肯定。外交部將以「總合外交」政策持續積極推動「榮邦計畫」，結合政府與民間力量提升雙邊經貿交流及永續發展，深化互惠共榮的夥伴關係。

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