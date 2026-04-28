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中國5/1將對53個非洲建交國「實施零關稅」　史瓦帝尼成孤島

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國宣布，5月1日起將對53個非洲建交國實施零關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

中國國務院關稅稅則委員會28日宣布，今年5月1日至2028年4月30日期間，將對20個非洲屬於「最低度開發國家」的建交國實施零關稅。由於中國2024年已針對其他33個非洲最不發達國家實施零關稅，此舉等同於中國對非洲全面實施零關稅，唯有與我國建交的史瓦帝尼除外。

綜合人民日報、新華社報導，中國國家主席習近平今年2月時宣布，今年5月1日起將對53個非洲建交國全面實施零關稅措施。中國2024年已針對其他33個非洲最不發達國家實施零關稅，此舉則是將零關稅優惠擴大至全部非洲建交國。

中國國務院關稅稅則委員會4月28日發布公告，中國在非洲53個建交國中，20個不屬於最低度開發國家的非洲國家將以「特惠稅率」形式實施零關稅，關稅配額產品中的所有商品稅率降至零，其他配額產品的稅率不變，政策將持續2年。

報導指出，中國此舉反映了中國擴大高水準對外開放的積極姿態，對加強中非經貿合作紐帶，推動共築新時代中非命運共同體將發揮重要作用，此舉也代表自2026年5月1日起，中國將是全球首個對所有非洲建交國實現單方面、全覆蓋零關稅待遇的主要經濟體。

 
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