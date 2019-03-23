華為公主是果粉！加拿大落網被扣iPhone、MacBook Air、iPad Pro

▲ 華為首席財務長孟晚舟。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

華為首席財務官孟晚舟去年12月在加拿大溫哥華機場被捕，但根據22日一份庭審文件內容，她當時被警方查扣iPhone 7 Plus、MacBook Air、iPad Pro等蘋果公司的產品，全身上下唯一的華為產品是Mate 20 RS保時捷設計款手機。

綜合CBC、彭博報導，孟晚舟被捕的當下，身上除了帶著上述3C產品外，還有2張SIM卡及1個隨身碟，總計7個私人物品被警方查扣。她的辯護律師當時則提出申請，要求取得沒入裝置的內容數據備份，同時將其密封。

根據法庭22日聽證會後的命令，加拿大卑詩省最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）要求加拿大皇家騎警必須在3天內把這些裝置轉交技術罪案組（technical crime unit），以便獲取相關內容。目前司法部門已證實，當局同意把裝置交給卑詩省最高法院，等待未來進一步評估程序。

事實上，華為與蘋果在智慧型手機市場是競爭對手，且華為向來對員工使用蘋果產品很敏感，先前就有人用iPhone在華為官方推特發文被降薪，而孟晚舟帶著對手陣營的產品，則是近來一連串尷尬事件的最新一起。