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快訊／焚化爐發現人體組織！動物園員工「殺妻焚屍」　警申請逮捕

▲▼日本北海道旭川市旭山動物園，男性員工將妻子遺體棄置焚化爐後焚毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本北海道旭川市旭山動物園，男性員工將妻子遺體棄置焚化爐後焚毀。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本北海道旭川市知名觀光景點「旭山動物園」驚傳駭人聽聞的命案。一名30多歲男性員工涉嫌殺害妻子後，竟將遺體帶至動物園焚化爐焚燒棄屍。警方調查後最新發現，焚化爐內已尋獲疑似人體部分組織，因此依毀損遺體罪嫌聲請逮捕令。

根據《日本放送協會》、《札幌電視台》，該起事件源於4月23日，一名居住在北海道旭川市的30多歲女性被家屬通報失聯。警方隨即展開調查，並鎖定其丈夫——任職於旭山動物園的30多歲男性員工，對其進行審訊。

調查過程中，該名男子向警方供稱承認，「將妻子的屍體遺棄在動物園內的焚化爐」，甚至進一步暗示涉及殺害行為。消息指出，他還提到「花了數個小時焚燒」的說法。

警方隨後搜索園區內焚化爐及相關設施，結果在焚化爐內發現疑似人體一部分的物體，目前正在進行鑑定，以確認是否為失蹤女子的遺體。同時，警方也擴大搜索範圍，包含嫌犯住處、車輛以及動物園相關車輛，試圖釐清犯案經過與細節。

▲▼日本北海道旭川市旭山動物園，男性員工將妻子遺體棄置焚化爐後焚毀。（圖／達志影像／美聯社）

進一步調查顯示，該名女子3月底起便與外界失去聯繫，直到4月底才由家屬報案。家屬曾向丈夫詢問去向，但對方回答時言行相當不自然，引發懷疑，成為警方介入的重要契機。據悉，男子曾威脅妻子，「要將妳燒到連骨灰都不剩！」

目前警方已依毀損遺體罪嫌向法院聲請逮捕令，並計畫在罪證確立後正式逮捕該名男子，同時持續釐清是否涉及殺人等更嚴重罪名。

另一方面，旭山動物園因配合警方搜查，原訂4月29日開放的夏季營運已宣布延期。園方表示，將延期至5月1日重新對外開園。對此，旭川市市長今津寬介也發表聲明致歉，表示對市民與全國民眾造成困擾深感抱歉，強調市府將全力配合調查，同時持續進行開園準備工作。

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