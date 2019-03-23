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忽視美國華為禁令！歐盟下週進行5G網路安全相關工作

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▲▼華為。（圖／路透）

▲華為。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

路透社23日引用4名知情人士於週五的發言，指出歐盟委員會將在下週促使成員國分享資料，以進行5G網路安全的相關工作，忽視禁止大陸公司華為的呼籲。歐盟委員會數字主管安德魯斯•安西普（Andrus Ansip）將於週二提出以上的建議，即使其不具法律效益，依舊能帶動歐盟國家國內最終修法的政治力量。

路透社報導，美國遊說歐盟封殺華為，強調其設備能夠被中國大陸政府用來進行間諜活動，而安西普將會告訴歐盟國家使用於2016年通過的《網路與資訊系統安全指令》（NIS Directive）和最近通過的《網路安全法》（Cybersecurity Act）中的方法。

歐盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟。（圖／達志影像／美聯社）

舉例而言，歐盟成員國之間要交換資訊，並且在安全風險衝擊的評估上，以及網路連接裝置與5G設備的證實方面進行協調。

據了解，歐洲議會會議11日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉行，上述草案由歐洲議會的傳統大黨基督教民主黨、社會黨、自由黨、綠黨與歐洲保守和改革黨提出，內容援引捷克政府去年12月發佈的對中國華為和中興公司技術「安全威脅」的警告，並稱歐洲議會對最近有關中國公司5G設備有「安全威脅」的說法表示高度關切，議員呼籲對此進行認真調查。

▲5G通訊,5G,手機,華為,5G元年。（圖／CFP）

▲5G通訊示意圖。（圖／CFP）

當時大陸外交部發言人陸慷表示，希望歐方保持客觀理性，繼續堅持開放合作、自由公平理念，不搞保護主義，不搞政治泛化和安全泛化，不對外釋放錯誤信號，為包括科技合作在內的中歐各領域合作提供公正公平環境，促進中歐全面戰略夥伴關係健康持續發展。

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關鍵字：歐盟,華為,網路與資訊系統安全指令,網路安全法

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