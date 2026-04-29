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大陸 大陸焦點 特派現場

噁！陸男女在公共池「抬腿搓澡」　網崩潰：嗆水民眾會喝到皮屑

▲大爺大媽在公共池搓澡。（圖／翻攝自微博）

▲大爺大媽在公共池搓澡。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河北秦皇島一間海景溫泉酒店近日爆出爭議畫面，一對男女竟在公共泳池內「搓澡」，引發網友熱議。畫面顯示，一名身穿紅綠泳衣的婦人坐在池邊，手持藍色搓澡巾，替半躺在水中的男子搓洗腿部，男子還將左腿高高抬起，直接懸在水面上方，場面引發不少人直呼「太誇張」。

據《大風新聞》報導，影片曝光後迅速在網路傳開，不少網友質疑公共泳池衛生與管理問題，認為此類行為不僅不雅，也恐影響其他遊客使用權益，更有人直言「這已經不是泡湯，是在洗澡」、「嗆到水的民眾會喝到皮屑吧」。

對此，涉事酒店溫泉部門人員表示，自己也是事後才透過網路得知相關影片，目前尚不清楚具體發生時間。不過酒店已啟動大範圍消毒作業，並由高層緊急開會研議後續處理。

至於泳池現場是否有相關禁止不文明行為的標示，以及是否安排人員巡查，工作人員回應「平時都有設置，也會進行巡視提醒」，但坦言巡查存在間隔，「可能剛好錯過，才沒有即時制止」。

目前，酒店方面表示將進一步發布說明公告。至於影片中的當事人是否已被找到，以及是否會追究責任，仍未有明確回應。

另外，原始影片發布者已於29日上午將影片刪除，刪除原因不明，事件仍持續發酵。

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溫泉泳池搓澡河北秦皇島

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