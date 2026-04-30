台團翻車！兩岸旅遊機制持續斷聯　陸委會：有通報海協會未回覆

▲ 陸委會副主委兼發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

針對近日台灣旅行團在甘肅發生嚴重翻車意外，對岸是否透過現有兩岸旅遊機制主動通報我方？陸委會副主委兼發言人梁文傑今（30）日證實，此次事故中，大陸官方機構（海協會）對我方通報完全沒有回覆，資訊獲取僅能仰賴旅行社回報與民間台商協會協助。梁文傑直言，由於陸方連官方消息都不願通報，我方「自然無法確保」國人在陸旅遊安全，也是把大陸列為「橙色警戒」的原因。

台灣旅行團24日下午在甘肅省甘南州夏河縣「甘加秘境」景區搭乘遊園觀光車，其中一車發生翻覆意外，車上共13名台灣旅客，1人經搶救無效不幸死亡，12人輕傷。目前，死者家屬已返台，其他團員依照個人意願繼續走完行程。

陸委會今30日舉行例行記者會，《東森新媒體ETtoday》提問，「台灣團在甘肅旅遊翻車意外，陸委會提到第一時間是透過海基會聯繫『蘭州台商協會』了解情況。請問，根據兩岸簽署的《海峽兩岸旅遊協定》及相關通報機制，陸方官方機構（如海協會或相關旅遊監管單位）是否有依約主動向我方『官方授權機構』進行事故通報？或我方僅能透過『民間台協』或『旅行社自主回報』來獲取資訊，究竟兩岸面對重大旅遊事故『官方即時聯繫管道』是否依然暢通？或是透過這次事件，透過台協居中牽線，也算是好的開始？」

梁文傑首先指出，這次事故發生後，承辦的「喜鴻旅行社」有義務通報與告知陸委會、觀光署等相關單位，然後我方再透過海基會與當地蘭州、成都台商協會聯絡，研究相關的協助事項。

至於雙邊官方通報機制是否有啟動？梁文傑表示，「我們也會按照慣例通報給海協會，但僅止於通報，海協會那邊並沒有回覆，大陸那邊官方也沒有給我們什麼消息。」

記者又問，我方如何確保未來國人赴陸旅遊的緊急應變？梁文傑坦言，「至於你剛才說要怎麼確保國人在大陸旅遊安全，我們沒有辦法確保。」

他進一步解釋，這正是政府目前將大陸旅遊列為警戒（橙色警示）的主因，「因為沒有辦法確保對方連官方的消息都不跟我們通報，我們自然無法確保」。

儘管雙方溝通管道「不暢通」，梁文傑對民間力量十分肯定，這一次的事件處理相對迅速，「我們要謝謝一些台商協會的大力幫忙」。