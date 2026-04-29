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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「性商教母」再開實體課「馴獸師」：你們今天來，就是要成為妖

▲周媛在被官方盯上前，性商學院實體課程流出的內容。（圖／翻攝微博）

▲周媛被官方盯上前，性商學院實體課程流出的內容。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

以「眼神給出去」、「身體X字形」走紅網路的「性商教母」周媛在社群平台遭官方封禁後，仍持續以實體開課的模式「續命」。周媛近期在長沙的「三天三夜」課程以「馴獸師」為名，收費數千至數萬元（人民幣，下同）不等，吸引各地學員到場參與，在極為隱蔽的空間裡，探索女性魅力。

▲周媛在被官方盯上前，性商學院實體課程流出的內容。（圖／翻攝微博）

《中國新聞週刊》報導，黑色簾布拉開，一條穿著高跟鞋的腿先探進來，47歲的「性商教母」周媛穿著白色緞子吊帶睡裙入場了。她的頭髮盤起來，模仿電影《青蛇》裡的白蛇，邊扭著腰邊問，「妹妹，這裡為什麼坐著這麼多人？」

周媛於4月在長沙市雨花區一處商業大樓內舉辦實體課程，現場約有20多名學員參與。她在課堂上一開始便強調，「你們今天來，原則就是要成為妖，自己也是妖，如果我沒有一顆妖心，這次輿情就把我給打趴下了。」

▲周媛在被官方盯上前，性商學院實體課程流出的內容。（圖／翻攝微博）

相關爭議未平息之際，周媛的實體課程轉趨低調進行。據悉，「馴獸師」課程為期三天，內容分為白天理論與夜間技巧兩部分，並由其創立的「黑白顛性商學苑」多名助教共同授課，周媛本人僅短暫現身。

課程開始前，學員需要自備性感吊帶、白襯衫、黑絲襪等，在課堂中，助教會強調這是「全女」課程，女導師穿著紅色絲絨長袍和紅色高跟鞋，臥在白色地毯上，隨機邀請一位學員上台扮演老公，導師會試圖向學員展示如何用肢體和眼神讓男性徹底臣服。

▲周媛在被官方盯上前，性商學院實體課程流出的內容。（圖／翻攝微博）

據悉，長沙市雨花區市監局此前已對周媛發出，違背社會良好風尚廣告的違法行為，並依法作出從重處罰，連帶其帳號也被平台封禁。長沙雨花區市監局稱，4月24日，當事人主動申請完成了公司名稱、法定代表人及股東變更，下一步，相關職能部門將持續加強對變更後公司經營行為的監管。

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