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呂禮詩被調查！陸委會懷疑「與中共合作」

▲▼退役艦長呂禮詩登共艦喊「祖國強大」　陸委會：將研究是否違法。（圖／翻攝中新網）

▲呂禮詩登上中共軍艦。（圖／翻攝中新網）

記者蔡紹堅／台北報導

退役少校、艦長呂禮詩先前登上中共軍艦大讚「祖國強大」，受到不少批評，並有人喊話政府剝奪其退休俸。陸委會副主委、發言人梁文傑30日表示，呂禮詩並非少將以上，依法無法剝奪其退休俸，但依照《兩岸關係條例》第33之一，有與中共合作的嫌疑，將會同相關單位加以調查。

梁文傑在例行記者會上提到，《兩岸關係條例》第9條之3只規定到曾任少將以上的人員，不能夠赴陸參加有損國格的慶典活動，可剝奪退休俸，但將官以下則沒有規定。

這也意味著，少校退役的呂禮詩不會因此被剝奪退休俸。

梁文傑說，陸委會去年底已提出修法，但目前還卡在立法院的程序委員會，沒有付委審查，「希望這次的事件能獲得朝野支持，對這樣的行為應該要有懲處。」

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑指出，雖然第9條之3沒有規範到校級軍官，但是《兩岸關係條例》第33條之1，禁止任何國人、團體或是組織與中共黨政軍機構合作，「在我們看來，呂禮詩先生的行為確實有構成合作行為之虞，不是單純言論自由的問題。」

梁文傑還說，呂禮詩兩年前就受中共軍方的邀請，去參加過珠海航空展，當時也發表了類似的言論，這一次又受邀到山東參加軍艦展，「受邀當然不是白白受邀，是因為你曾經是中華民國的海軍艦長，才會邀你，而且邀你的前提，就是你來參觀了以後，要發表一些『祖國海軍很強大』、『祖國空軍很強大』、『台灣擋不住』等等的說法。」

梁文傑強調，這在他們看來，就叫做合作行為，「這部分我們將會同相關單位加以調查。」

梁文傑解釋，第33 條之1的合作行為主要是行政處分，可以連續罰，呂禮詩之前是中華民國海軍艦長，有宣傳利用的價值，才會多次受邀、接受訪問，訪問的調子都是對方想要的，這叫利用身分配合宣傳，「如果呂禮詩不是中華民國前海軍艦長，我想也沒有什麼利用價值。」

梁文傑透露，將在調查過程中請呂禮詩說明，當然也會有一些旁證，「雖然另一個條文目前規範不到校級軍官，但合作行為是不管任何個人、任何組織、任何團體都可以規範得到的。」

根據《兩岸關係條例》第33條之1，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關、團體為任何形式之合作行為；與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為；與大陸地區人民、法人、團體或其他機構聯合設立政治性法人、團體或其他機構。

罰責方面，違反第33條之1第一項，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰；違反第33條之1第二項，處新台幣1萬元以上50萬元以下罰鍰，主管機關並得限期令其申報或改正；屆期未申報或改正者，並得按次連續處罰至申報或改正為止。

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