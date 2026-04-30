快訊／柯文哲判囚17年！北檢起訴求刑28年6月不忍了...壓線上訴

▲台北地檢署正式對柯文哲所涉京華城貪污案提起上訴。（資料照片／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城容獎貪污案、政治獻金公益侵占等罪，北檢依違背職務收賄、圖利、公益侵占及背信罪，起訴具體求刑共28年6個月，日前法院判決應執行有期徒刑17年，台北地檢署收受判決後研讀判決理由，在上訴期限的最後一天提起上訴，台北地院已經在30日中午收到上訴案件，待柯文哲等其他被告上訴書狀送達後，全案將進入高院二審程序。

柯文哲因在2020年間，明知台北市政府認為京華城改建案，不符合都更條件，正與京華城公司在法院訴訟中，仍在2020年2月20日與威京集團主席沈慶京面談後，裁示將京華城案送都委會研議，在法院判決市府勝訴後，仍與副市長彭振聲等人共同推動，讓京華城取得不合法令的容積獎勵。

法院判決認定柯文哲圖利京華城容積利益超過121億元，柯文哲因此獲得沈慶京以政治獻金為名義的賄款210萬元，至於原先檢察官指控的Excel檔案所記載「小沈 1500」，因無其他佐證不能證明代表有行收賄1500萬元。

另外，柯文哲還以付費取得自己的肖像權，又以募款為由販售KP小物等各種手法侵占民眾捐贈的政治獻金，挪用眾望基金會公款支付競選總部員工薪水，卻自始至終否認全部犯行，足見犯後完全未能正視己身錯誤的態度，嚴重耗費有限司法資源，被法院依違背職務收賄、公益侵占、背信等罪判刑17年。

行賄的沈慶京則被依共犯圖利罪判刑10年，併科罰金2千萬元；時任市議員應曉薇收賄4500萬元幫京華城遊走，被判刑15年6月；都發局長黃景茂判6年6月；紹琇珮1年3月，緩刑參年；柯文哲帳房李文宗判刑4年6月；李文娟判2年，幫民眾黨處理政治獻金的會計師端木正因作假帳被判刑2年。應曉薇助理吳順民、威京經理張志澄則獲無罪。