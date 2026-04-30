　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／柯文哲判囚17年！北檢起訴求刑28年6月不忍了...壓線上訴

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北地檢署正式對柯文哲所涉京華城貪污案提起上訴。（資料照片／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城容獎貪污案、政治獻金公益侵占等罪，北檢依違背職務收賄、圖利、公益侵占及背信罪，起訴具體求刑共28年6個月，日前法院判決應執行有期徒刑17年，台北地檢署收受判決後研讀判決理由，在上訴期限的最後一天提起上訴，台北地院已經在30日中午收到上訴案件，待柯文哲等其他被告上訴書狀送達後，全案將進入高院二審程序。

柯文哲因在2020年間，明知台北市政府認為京華城改建案，不符合都更條件，正與京華城公司在法院訴訟中，仍在2020年2月20日與威京集團主席沈慶京面談後，裁示將京華城案送都委會研議，在法院判決市府勝訴後，仍與副市長彭振聲等人共同推動，讓京華城取得不合法令的容積獎勵。

法院判決認定柯文哲圖利京華城容積利益超過121億元，柯文哲因此獲得沈慶京以政治獻金為名義的賄款210萬元，至於原先檢察官指控的Excel檔案所記載「小沈 1500」，因無其他佐證不能證明代表有行收賄1500萬元。

另外，柯文哲還以付費取得自己的肖像權，又以募款為由販售KP小物等各種手法侵占民眾捐贈的政治獻金，挪用眾望基金會公款支付競選總部員工薪水，卻自始至終否認全部犯行，足見犯後完全未能正視己身錯誤的態度，嚴重耗費有限司法資源，被法院依違背職務收賄、公益侵占、背信等罪判刑17年。

行賄的沈慶京則被依共犯圖利罪判刑10年，併科罰金2千萬元；時任市議員應曉薇收賄4500萬元幫京華城遊走，被判刑15年6月；都發局長黃景茂判6年6月；紹琇珮1年3月，緩刑參年；柯文哲帳房李文宗判刑4年6月；李文娟判2年，幫民眾黨處理政治獻金的會計師端木正因作假帳被判刑2年。應曉薇助理吳順民、威京經理張志澄則獲無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
安理會上嗆日本！陸代表怒「別在台灣問題玩火」
快訊／林逸欣爸罹癌過世
台灣國產福特Focus　官網下架停產
快訊／柯文哲判囚17年　北檢壓線上訴
LOPIA「SOGO大巨蛋店」實景曝光！　網：看起來超大超好
快訊／女大生遭肉搜！　崑山科大最新聲明
快訊／日春用「發霉爛木瓜」竟是亂爆料！　前女員工遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一手抱嬰一手求救！北市媽手機遺失急壞　士林警狂追公車暖翻

比開車好賺！白牌車司機替詐團跑腿　租學生套房設「貓池」被收押

快訊／柯文哲判囚17年！北檢起訴求刑28年6月不忍了...壓線上訴

快訊／新北媽4樓墜落1樓防火巷　女兒目睹嚇壞…命危搶救中

女大生撞女警！崑山科大喊話「保持理性」：停止侵害個資、言語暴力

太金票券總座涉洗錢60萬交保！今大動作喊冤遭「三角詐欺」利用

快訊／亂爆日春用「發霉爛木瓜」被抓包　前女員工涉2罪遭起訴

獨／中興大學遭恐嚇引爆炸彈　要求禁播《國有器官》紀錄片

盜接高鐵無線電是高手！男大生竊聽...誤觸「緊急按鈕」害停駛

女酒瓶爆頭店員！法官拒押要她「找檢察官報到」　雄檢三度抗告

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

軍購版本混戰！　季麟連怒批韓國瑜「賣黨求榮」建請開除

一手抱嬰一手求救！北市媽手機遺失急壞　士林警狂追公車暖翻

比開車好賺！白牌車司機替詐團跑腿　租學生套房設「貓池」被收押

快訊／柯文哲判囚17年！北檢起訴求刑28年6月不忍了...壓線上訴

快訊／新北媽4樓墜落1樓防火巷　女兒目睹嚇壞…命危搶救中

女大生撞女警！崑山科大喊話「保持理性」：停止侵害個資、言語暴力

太金票券總座涉洗錢60萬交保！今大動作喊冤遭「三角詐欺」利用

快訊／亂爆日春用「發霉爛木瓜」被抓包　前女員工涉2罪遭起訴

獨／中興大學遭恐嚇引爆炸彈　要求禁播《國有器官》紀錄片

盜接高鐵無線電是高手！男大生竊聽...誤觸「緊急按鈕」害停駛

女酒瓶爆頭店員！法官拒押要她「找檢察官報到」　雄檢三度抗告

30歲女婚前急瘦狂掉髮　醫示警「2瘦身方式」拖垮代謝

營長播「八佰」被記申誡　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

一手抱嬰一手求救！北市媽手機遺失急壞　士林警狂追公車暖翻

安理會上嗆日本！陸駐聯代表怒「別在台灣問題玩火」　日本譴責中國

比開車好賺！白牌車司機替詐團跑腿　租學生套房設「貓池」被收押

川習會下月登場！北京點名台灣是焦點　施壓美方改口「反對台獨」

我國無人機今年出口有望翻倍　外銷金額拚2.5億美元

徐若熙首度挫折不孤單　軟銀隊友瘋學中文、辦聚餐暖心力挺

小套房升級「10年內電梯3房」　宜蘭市房仲：雙北通勤客增

宜蘭警支援蕭美琴維安遭撞命危　挺過23次手術今出院

【置身事外？】28歲女警遭輾斃　肇事女騎士卻先「彎腰看車損」

社會熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

嘉義男大生載女同學摔進排水溝！搶救無效

女警「回家幫姊顧小孩」途中遇劫！　男友悲吐：她很顧家

李鴻淵行刑式奪4命　檢座嘆：殺人容易判死卻好難

28歲「防詐天使」車禍亡！生前甜笑萬人淚

粿王罕見「買到」乾淨判決書　換范姜有刑事訴訟

快訊／偷拍6女「AI合成裸照」！高雄警遭記2大過免職

更多熱門

相關新聞

監獄管理員包庇前議長吳健保案　判刑定讞

監獄管理員包庇前議長吳健保案　判刑定讞

前台南縣議長吳健保犯下假球案件遭判刑定讞後，竟潛逃菲律賓躲藏4年多，在2019年1月間被逮，遣返回台。但他在台中監獄服刑期間，竟能天天吃外送早餐，還經常獲得電話接見。檢調查出，原來是他收買監獄管理員高章群，藉以享受特權。高一二審都被判處有期徒刑5年2月。案經上訴，最高法院30日駁回上訴，全案定讞。

陳佩琪諷賴清德愛犬「殘障三腳狗」　 綠黨團震驚：為何要攻擊動物？

陳佩琪諷賴清德愛犬「殘障三腳狗」　 綠黨團震驚：為何要攻擊動物？

陳佩琪諷「殘障三腳狗」網傻眼　賴清德PO斑斑影片幫秀秀

陳佩琪諷「殘障三腳狗」網傻眼　賴清德PO斑斑影片幫秀秀

鍾小平、游淑慧又打柯案　小草怒火：這樣砲有想藍白合嗎？

鍾小平、游淑慧又打柯案　小草怒火：這樣砲有想藍白合嗎？

柯文哲也瘋AI！測命定髮型驚見「長髮阿北」　還做仿競選宣傳海報

柯文哲也瘋AI！測命定髮型驚見「長髮阿北」　還做仿競選宣傳海報

關鍵字：

柯文哲京華城政治獻金貪污圖利侵占公益侵占上訴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　

鄉民點名「F級女神」參戰SWAG！　本人回應了

王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面