上海民眾等不及了！　親測金門旅遊簽注成功「十分鐘辦好」

▲有上海戶籍民眾辦理金門旅遊簽注成功（左圖），還有人迅速製作「入金指南」影片（右圖）。（圖／翻攝小紅書）

記者陳冠宇／北京報導

大陸文旅部今年2月4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，而首批上海踩線團一行11人於27日抵達金門，展開3天考察。值此之際，上海市文化和旅遊局今（29）日宣布開放申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。這項政策不僅在大陸網上引發熱議，更有上海戶籍的民眾已經迫不及待前往申請，且只花十分鐘就辦好。

上海市文旅局今日近午正式宣佈，即日起，上海居民可通過上海市、福建省具備相關資質的旅行社報名赴金門、馬祖團隊遊和個人遊，並按規定向上述兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。

隨後，上海市文旅局下午發布「赴金馬遊組團旅行社名單」，共列入12家大陸國有與民營的旅行社，包括上海國旅國際旅行社、上海航空國際旅遊（集團）有限公司、上海攜程國際旅行社、上海春秋旅行社等。稍早，大陸福建省文旅廳也發布一批「福建省赴金馬遊旅行社名單」，包括76間旅行社。

上海居民可申請赴金門、馬祖旅遊簽注的消息一出，馬上引起大陸網友關注，除了許多旅遊業者和民眾紛紛轉發該消息，留言區也有大量討論；還有人發了「上海居民怎麼去金門」的「入金指南」。但有不少大陸網友留言說，還是希望早日能到台灣本島旅遊。

其中一位上海戶籍的民眾在社群媒體上回報，他今日申請含金門簽注的台灣通行證（全稱為「大陸居民往來台灣通行證」，俗稱「大通證」），確實可以辦理，「帶好身分證即可，十分鐘就辦好了」。根據所秀出的照片，他成功申請的是自由行，可在六個月內出入境一次。

大陸國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上表示，樂見上海旅遊業者到金門實地考察，與台灣業者座談交流；希望台灣有關方面順應民意，撤除障礙，採取務實舉措，推動實現兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。