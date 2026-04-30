咖啡大賽台灣遭改名Chinese Taipei　梁文傑：應該問鄭麗文

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

2026世界盃拉花大賽日前於美國舉行，台灣選手林紹興拿下冠軍，但卻傳出中共施壓，導致「TAIWAN」在官網被改成「CHINESE TAIPEI」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑30日受訪表示，這個問題應該問國民黨主席鄭麗文，因為她說各國對奉行一個中國原則感到「很興奮」。

台灣咖啡協會稱為了確保選手的參賽權，才會使用「中性名詞」的「CHINESE TAIPEI」作為參賽識別。梁文傑接受媒體訪問時說，「CHINESE TAIPEI」當然不是中性名詞，但這個問題大家應該去問國民黨主席鄭麗文，因為她對於世界各國對奉行一個中國原則是感到「很興奮」的。

▼鄭麗文參訪小米工廠，獲贈手機。（圖／國民黨）



梁文傑強調，現在人家就是用「一個中國原則」來對待台灣的各個團體，包括總統出訪、台灣咖啡等，大家應該要去問鄭麗文主席。

另外，關於國台辦稱有航空公司申請包機遭我方拒絕，梁文傑回應記者，他沒聽過國台辦講的這些事情，「你跟國台辦去求證！」

退役艦長呂禮詩日前登上中共軍艦，還大讚「祖國強大」，陸委會先前曾表態修法懲戒，梁文傑強調，《兩岸條例》相關修法行政院院會都已通過，現在卡在立法院程序委員會沒有付委，「希望各界都能支持，讓法案能趕快通過。」

▼立法院內政委員會審理《國安法》。（圖／記者蔡紹堅攝）

