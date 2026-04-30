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社會 社會焦點 保障人權

女大生撞女警害命「只顧車損」遭炎上　急關社群、學校也遭殃

記者黃翊婷／綜合報導

台南市警局第四分局育平派出所28歲鄭姓女警遭戴姓女大生追撞，摔倒後遭遊覽車輾斃。然而，戴女事發之後卻顧著查看車損，引發大眾不滿，她的社群帳號、就讀學校等資訊被網友搜出，目前已經緊急關閉社群。校方也出面回應，表示對此深感遺憾。

▲▼台南28歲女警遭撞亡，肇事的戴姓女子到殯儀館相驗。（圖／記者林東良翻攝）

▲戴女被指控到了殯儀館也沒有向死者親友道歉。（圖／記者林東良翻攝）

在行車記錄器畫面中，鄭姓女警28日清晨騎車準備返家，原本鄭女行駛在戴女前方，並在接近路口處停等紅燈，戴女卻沒有煞車追撞上去，導致鄭女當場人車倒地；當時有一輛遊覽車也行經該路段，司機見狀立刻跨到對向車道試圖閃避，但仍閃避不及，導致鄭女遭輾斃。

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供，下同）

▲戴女肇事後查看車損的畫面。（圖／民眾提供）

戴女肇事後只顧檢查車損　惹眾怒

然而，戴女肇事之後卻被拍到，她將機車騎到路邊停放，接著開始彎腰查看車損狀況，並未上前關心女警，此舉引發大眾不滿。甚至傳出戴女是因為前一天熬夜，精神不濟才會釀禍，但這部分沒有獲得警方證實。

社群帳號疑被搜出　緊急關閉

網友們火速搜出疑似戴女的Threads、IG帳號、Dcard文章，接著就連她就讀的學校、系所也都被找到。目前那些社群帳號都已經緊急關閉或轉為私人。

校方回應：深感遺憾

戴女就讀的台南某私立科大也出面回應，表示對此事深感遺憾，但案件已交由警方調查處理，校方不便評論，後續若學生提出相關諮詢需求，學校將視情況提供必要協助。

▲台南女警遭追撞、遊覽車輾斃，執勤畫面曝光。（圖／記者林東良翻攝）

▲鄭姓女警過往執勤的畫面。（圖／記者林東良翻攝）

親友控戴女至今未道歉

不過，鄭姓女警的親友仍深感不滿，鄭女男友的妹妹透過Threads、IG發文，向大眾徵求4月28日清晨6點50分至上午8點的行車記錄器畫面，並控訴戴女至今都沒有道歉，「聽說她昨天（指28日）還可以在外面火鍋店安心嘻嘻哈哈的吃飯」。

▲▼28歲女警遭撞後被遊覽車輾過，傷重不治。（圖／翻攝臉書／安平警好讚）

▲警方透過社群發文為鄭女哀悼。（圖／翻攝自臉書／安平警好讚）

檢方訊後諭知戴女請回

戴女及遊覽車江姓司機經警方酒測，均無酒駕，隨後警方報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。檢方在相驗現場召開臨時偵查庭，訊問戴女、江男相關案情後，認為沒有強制處分的必要，於是諭知兩人請回。詳細案情仍有待檢警進一步調查釐清。

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