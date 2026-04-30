　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

露營練領導！台南校長儲訓木章訓練登場　4天3夜培養治理力

▲台南市辦理校長儲訓木章訓練，透過露營實境課程培養領導能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市辦理校長儲訓木章訓練，透過露營實境課程培養領導能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為培育優質教育領導人才，台南市教育局於4月30日至5月3日，在安平區億載國小漁光分校童軍營地辦理「2026年國民中小學校長儲訓班—中華民國童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練」，以四天三夜露營方式進行，結合童軍理論、實務操作與團隊生活體驗，強化候用校長的領導素養與品德治理能力。

▲台南市辦理校長儲訓木章訓練，透過露營實境課程培養領導能力。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，校長是學校價值形塑與行政治理的關鍵角色，市府高度重視校長儲訓制度，透過童軍教育的系統化訓練，讓學員在真實情境中學習決策判斷、團隊合作與責任承擔，期盼將所學轉化為推動校務的實際行動力，打造兼具專業與人文關懷的優質校園。

教育局長鄭新輝指出，童軍木章訓練不僅是技能研習，更是一套完整的領導養成歷程。透過制度理解、行動反思與價值內化，協助候用校長建構以品德為核心的領導觀；並藉由露營生活、小隊運作與課程研討，深化對學校治理與學生全人發展的責任思維。

▲台南市辦理校長儲訓木章訓練，透過露營實境課程培養領導能力。（記者林東良翻攝，下同）
台南市童軍會表示，本次訓練由中華民國童軍總會國家研習營體系專業訓練員擔任主持與指導，課程設計嚴謹，兼顧制度精神與實務應用，期望學員結訓後，不僅具備童軍輔導專業，更能以校長身分推動品德教育、服務學習與團隊文化，發揮領導示範與擴散效果。

▲台南市辦理校長儲訓木章訓練，透過露營實境課程培養領導能力。（記者林東良翻攝，下同）

教育局進一步指出，童軍教育強調榮譽制度、服務精神與團隊合作，正是學校領導不可或缺的核心素養。本次訓練中，教育局副局長楊智雄及社會教育科科長陳冠樺也以學員身分全程參與，與其他學員一同投入露營生活、小隊運作與專業研習，展現以身作則、持續精進的學習態度。

▲台南市辦理校長儲訓木章訓練，透過露營實境課程培養領導能力。（記者林東良翻攝，下同）

教育局強調，未來將持續透過系統化培訓機制，深化教育領導人員對品德教育與服務學習的理解，並落實於校務經營，形塑兼具專業治理與人文關懷的校園文化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30歲就白內障　醫曝4原因
77歲阿公淪車手！拄拐杖逃跑...「腳麻」慘被逮
孫德榮緊急送醫！　突中風腦血栓
遭球棒爆頭！　日職主審仍未清醒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

消防法規再升級！台南攜手三大公會辦研討會　強化城市安全韌性

露營練領導！台南校長儲訓木章訓練登場　4天3夜培養治理力

萌翻了！小小消防員出勤　五王附幼嗨玩大橋特搜分隊

帶著狗狗玩樂園！劍湖山推「人寵共遊」打造最潮連假

搭火車提早下車他嚇壞　太麻里暖警伸援手助平安返家

綠能結合廉潔教育　雲林推創意繪本前進校園

雲檢走入沿海鄉鎮與綠能業者對話　防堵不法介入

賴純純《光成為海》台東美術館登場　打造沉浸式展覽

從光盤到惜食小尖兵！　台南校園午餐減廚餘半年降36%

雲林平房惡火釀雙亡張麗善上香　各界愛心湧入助家屬度難關

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

消防法規再升級！台南攜手三大公會辦研討會　強化城市安全韌性

露營練領導！台南校長儲訓木章訓練登場　4天3夜培養治理力

萌翻了！小小消防員出勤　五王附幼嗨玩大橋特搜分隊

帶著狗狗玩樂園！劍湖山推「人寵共遊」打造最潮連假

搭火車提早下車他嚇壞　太麻里暖警伸援手助平安返家

綠能結合廉潔教育　雲林推創意繪本前進校園

雲檢走入沿海鄉鎮與綠能業者對話　防堵不法介入

賴純純《光成為海》台東美術館登場　打造沉浸式展覽

從光盤到惜食小尖兵！　台南校園午餐減廚餘半年降36%

雲林平房惡火釀雙亡張麗善上香　各界愛心湧入助家屬度難關

《英雄聯盟》世界冠軍Gumayusi來台見面會　「全程禁拍照」粉絲傻眼

劉惠茹開火壓制前東家、國泰5人上雙　WSBL冠軍賽G1轟退中華電信

網最愛「8大減肥法」你適合哪種？　營養師：168做錯恐養出小腹

新北「喪屍男」猛撞車廠鐵門　搜出5煙彈+毒煙油

算數算到床上去　美教師「激戰男學生」多次！爸媽看定位傻眼

香港視帝吃肥10kg…耍憨被讚爆「收視飆至46點」獲封最強寵妻代表

最高檢察署78周年　首部署史《最高檢察法鑒》亮相

台南男連捅38刀殺害室友！法官認定「發病無法自控」裁定續押

孫德榮突發腦血栓急送醫！「虛弱躺病床照」曝光　親揭最新病況

77歲也衝第一線！竹北「最老車手」拄拐跑給警察追　下秒腳麻GG

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

地方熱門新聞

台馬3號海纜又斷了！數發部急啟微波備援

台南龍崗國小爆教師集體控訴議員批校長霸凌要求教育局啟動調查

澎湖粉紅海提早噴發！珊瑚產卵染紅海岸線

中大與國家圖書館合作　將稀有舊籍數位化

10萬人次擠爆！淡江大橋健行寫歷史

桃園捷運棕線動工跳票　市議員力促如期完成

佛總80週年盛會　19國僧眾齊聚台灣

桃園捷運綠線工程　攸關八德大轉型

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

患者突發心室頻脈命危南消五大救護隊精準電擊搶回一命

強震情境上線！大內區避難收容演練實戰強化災時安置能力

崑山科大徵才博覽會登場56企業釋3000職缺搶人才

神「騎」大台南！YouBike串聯13間天后宮騎滿5次抽600元騎乘券

「生成財3號」二拍降價　5/5公開競標

更多熱門

相關新聞

從光盤到惜食小尖兵！台南校園午餐減廚餘半年降36%

從光盤到惜食小尖兵！台南校園午餐減廚餘半年降36%

為兼顧學童營養與減少食物浪費，台南市教育局推動「廚餘減量徵選獎勵計畫」，結合飲食教育與供餐管理，從源頭改善學生用餐習慣，打造校園惜食新文化。經推動後，114學年度第一學期校園廚餘量已成功減少36%，成果顯著。

撞女警後照常上課、聊天？　校方曝女大生：4/28沒到校上課

撞女警後照常上課、聊天？　校方曝女大生：4/28沒到校上課

林逸欣父癌逝！一票淚謝他留「精油膏」救命

林逸欣父癌逝！一票淚謝他留「精油膏」救命

女警婚前遇車禍　生前甜喊男友母「100分媽媽」對話曝

女警婚前遇車禍　生前甜喊男友母「100分媽媽」對話曝

獨／女警男友回家就關房間！　曝女大生原定今靈堂上香

獨／女警男友回家就關房間！　曝女大生原定今靈堂上香

關鍵字：

露營台南校長儲訓木章訓練

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

「腳麻、腰痛」竟是癌末　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭

小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

即／認柯文哲判囚17年太輕！北檢壓線上訴

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面