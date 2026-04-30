露營練領導！台南校長儲訓木章訓練登場　4天3夜培養治理力

▲台南市辦理校長儲訓木章訓練，透過露營實境課程培養領導能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為培育優質教育領導人才，台南市教育局於4月30日至5月3日，在安平區億載國小漁光分校童軍營地辦理「2026年國民中小學校長儲訓班—中華民國童軍總會國家研習營輔導人員木章訓練」，以四天三夜露營方式進行，結合童軍理論、實務操作與團隊生活體驗，強化候用校長的領導素養與品德治理能力。

市長黃偉哲表示，校長是學校價值形塑與行政治理的關鍵角色，市府高度重視校長儲訓制度，透過童軍教育的系統化訓練，讓學員在真實情境中學習決策判斷、團隊合作與責任承擔，期盼將所學轉化為推動校務的實際行動力，打造兼具專業與人文關懷的優質校園。

教育局長鄭新輝指出，童軍木章訓練不僅是技能研習，更是一套完整的領導養成歷程。透過制度理解、行動反思與價值內化，協助候用校長建構以品德為核心的領導觀；並藉由露營生活、小隊運作與課程研討，深化對學校治理與學生全人發展的責任思維。



台南市童軍會表示，本次訓練由中華民國童軍總會國家研習營體系專業訓練員擔任主持與指導，課程設計嚴謹，兼顧制度精神與實務應用，期望學員結訓後，不僅具備童軍輔導專業，更能以校長身分推動品德教育、服務學習與團隊文化，發揮領導示範與擴散效果。

教育局進一步指出，童軍教育強調榮譽制度、服務精神與團隊合作，正是學校領導不可或缺的核心素養。本次訓練中，教育局副局長楊智雄及社會教育科科長陳冠樺也以學員身分全程參與，與其他學員一同投入露營生活、小隊運作與專業研習，展現以身作則、持續精進的學習態度。

教育局強調，未來將持續透過系統化培訓機制，深化教育領導人員對品德教育與服務學習的理解，並落實於校務經營，形塑兼具專業治理與人文關懷的校園文化。