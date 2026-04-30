28萬隻江南河蟹「北漂」沙漠放養　喝崑崙山雪水預計8月上市

▲江南河蟹空運塔克拉瑪干沙漠放養。（圖／翻攝人民網，下同）

記者魏有德／綜合報導

新疆建設兵團近日在塔克拉瑪干沙漠北緣一處鹽鹼地養殖區引進約28萬隻來自江蘇的河蟹苗進行放養，欲透過改良土地與引入崑崙山雪水養殖，預計今（2026）年8月可上市，成為沙漠中自然創生的例子，也是當地發展水產養殖的新試驗。

《新浪新聞》報導，在塔克拉瑪干的北緣，剛剛落下的不是風沙，而是28萬隻「江南小客人」。這些河蟹是從江蘇空運到這裡的，算得上是一次極其「遠距」的遷徙－從長江水系直接跨越千里戈壁，落腳在新疆的鹽鹼地裡。

該養殖區原為鹽分含量高的鹽鹼地，經當地與高校及科研機構合作，透過清淤、脫鹼及塘口改造等方式，逐步轉為可養殖水域。水源則來自距離約50公里的崑崙山雪水，水質經自然過濾，未受工業污染等影響。

據悉，此次投放的河蟹苗為早熟品種，進場後由技術人員進行水溫與溶氧監控，維持約攝氏20度水溫並設置增氧設備。由於沙漠地區的晝夜溫差條件，被認為可符合河蟹生長需求，養殖過程採用自然生態放養模式，以螺類與蝦類等底棲生物作為天然飼料。

當地科研人員分析，在上述條件下，蟹苗存活率可達95%以上，成熟後的河蟹預計於今（2026）年8月上市，還被戲稱為「沙漠雪蟹」。此外，在沙漠養蟹的模式被認為可同時推動鹽鹼地改良與產業發展，帶動當地農牧民參與養殖，增加收入來源。