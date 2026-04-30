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女警慘死！肇事女不道歉「大陸人出手了」　怒嗆：個資我都可以PO

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

▲大陸網友也怒了，曝光肇事者個資。（圖／翻攝Threads）

記者劉維榛／綜合報導

至今還沒道歉！台南女警28日休假當天清晨騎車外出，準備返家幫姊姊顧孩子，未料途中竟遭玩到天亮的20歲戴姓女大生騎車猛力追撞，摔倒後遭另輛遊覽車輾過上半身，當場殞命。如今有大陸網友也看不下去，怒揭戴女全名、大學系所，並喊話「台灣法律管不到我，誰還有更多資料，我都可以PO！」

一名網友自稱是大陸人，看到女警遭輾斃後，肇事者戴女至今仍沒有向死者、家屬道歉，氣得他在Threads起底戴姓女大生個資，包括全名、大學就讀系所，並高調喊話「台灣法律管不到我，誰還有更多資料，我都可以PO！」

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不僅如此，原PO還加碼割頸案「乾哥乾妹」的詳細個資，全名、生日與身分證，以及兩方父母全名也全曝光。

台灣網友力挺：謝謝有正義感的大陸同胞

底下引來網友力挺，「我不在乎你是大陸人還是什麼人，從現在起你是自己人」、「超派！沒想到號稱亞洲最民主的國家，要靠一個大陸人幫忙伸張正義」、「兄弟，您這份情我們台灣人情銘記在心，謝謝」、「謝謝大陸人幫擴」、「謝謝有正義感的大陸同胞」。

▲台南28歲女警遭20歲戴姓女騎士撞倒，慘被遊覽車輾斃，戴女肇事後查看車損。（圖／民眾提供，下同）

▲戴女只顧著查看車損。（圖／民眾提供）

回顧整起事發經過，鄭姓女警28日清晨6時59分行經安南區安和路二段時，遭後方疑似沒注意車前狀況的20歲戴姓女騎士從後方追撞，隨後遭遊覽車輾過，鄭女因粉碎性顱腦創傷，當場喪命。事後，戴女將車輛停放路邊，彎腰查看車損狀況，並未上前關心女警情況的畫面曝光後，引發外界撻伐。

修復遺體要花4天！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

鄭姓女警的母親難掩悲痛情緒，表示女兒光遺體修復就要3到4天的時間，「躺在地上我們看了多心痛、真的很痛」，鄭姓女警的未來婆婆既心碎又崩潰地痛喊，「妳(戴女)一個人的行為，害了多少家庭，2個媽媽破碎的心」，鄭母悲喊，「我們兩個家庭都缺一角了」。

不僅如此，鄭姓女警未來婆婆也怒轟戴女的行為，「真的很差勁、很差勁，到殯儀館他的父母連一句道歉的話都沒有，帶著女兒來一句道歉的話都沒有，太差勁！太過分了！」

▼民眾湧入臉書粉專「安平警好讚」悼念。（圖／翻攝臉書／安平警好讚）

▲▼28歲女警遭撞後被遊覽車輾過，傷重不治。（圖／翻攝臉書／安平警好讚）

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