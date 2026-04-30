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統一超商砸20億入股LOPIA　取得台灣2子公司半數股權

▲宏匯,新莊,LOPIA。（圖／記者蔡惠如攝）

▲LOPIA。（圖／記者蔡惠如攝）

生活中心／台北報導

統一超商砸20億元入股日系超市LOPIA！統一超今召開董事會，決議通過與日本OIC集團展開策略性合作，透過投資其旗下台灣LOPIA零售超市事業及食品加工事業，建立合資合作架構，攜手拓展台灣食品零售市場，深化生鮮與熟食領域布局。這也是統一集團在台灣的超市事業，除了家樂福超市、家樂福旗下頂級超市mia c'bon之外，再增新通路。

統一超商說明，LOPIA長期經營日本食品零售市場，最初以肉品專門店起家，發展為以生鮮與熟食為核心的食品超市，以高CP值與親民價格策略切入市場。此次投資台灣LOPIA零售超市事業及台灣LOPIA食品加工事業交易總金額約20.54億元，交易完成後統一超商將持有台灣LOPIA零售超市公司51%股份，及台灣LOPIA食品加工公司49%股份。

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LOPIA於2023年進入台灣市場，定位為「日本專賣型超市」，主打和牛等進口商品及多元熟食特色，依在地消費習慣優化商品與購物體驗。目前全台展店11家，持續深化與消費者的日常連結，讓「吃飯」不只是日常所需，而是兼具美味與樂趣的生活體驗。

統一超商指出，兩家新設公司名稱尚待最終確定。另此交易尚須取得公平交易委員會不禁止結合決定，預計將於2026年底完成交割。

統一超商將延續LOPIA的核心理念，業者表示，透過此次合作，結合雙方在食品商品開發能力與零售通路經營專長，將理想生活的概念落實於日常消費場景之中，使消費者能以合理價格取得兼具品質與滿足感的餐食選擇，讓日常飲食回歸安心、豐富且具期待感的生活體驗。

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