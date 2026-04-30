「樂見」張凌赫赴台交流　陸委會：微博曾發「中國台灣」不影響審查

▲張凌赫接受《央視》專訪回應《逐玉》在兩岸熱播，目前在台人氣高，粉絲敲碗希望來台。（圖／翻攝自微博）

記者任以芳／台北報導

針對大陸人氣演員張凌赫有機會赴台交流引發熱議，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（30）日再次回應表示，我方對於兩岸影視交流樂見且開放，並且主動提到張凌赫曾在微博發「中國台灣」，不影響來台審查，反倒是大陸內部對張凌赫的評價矛盾，建議陸方宣傳口徑應先統一，避免兩岸交流活動遭政治化解讀。

近期因大陸劇《逐玉》在台熱播，男主角張凌赫是否來台成為立法院諮詢焦點。文化部長李遠（小野）日前表示「張凌赫來一定會愛上自由台灣」，國台辦發言人張晗上周也釋出正面訊息「樂見大陸藝人赴台」。

對此，梁文傑今30日在例行記者會中表示，目前並沒有收到相關申請案，對於大陸藝人申請來台也沒有帶大意見，目前確實沒有收到任何申請。

至於上陸委會態度建議中共官方宣傳單位明確定調，各個單位說法都不一樣，「希望大陸官方意見打一架」之後再說。對此，梁文傑再次解釋，「我們搞不太清楚狀況，解放軍系統批判張凌赫是塗脂抹粉的將軍，可是央視又好像在捧他，中共這種『今是昨非』的事情太多了。」

梁文傑擔心，若陸方內部意見不一，藝人來台後可能被解讀為「民進黨政府利用『粉底液將軍』詆毀解放軍形象」，這對交流並非好事，因此建議對方各宣傳口徑應先統一。

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑主動還秀出準備好的內容，關於張凌赫曾轉發「台灣從來不是一個國家」的微博截圖，並稱「這不會影響我方的審查標準，我們不會因為他發過這些，就說他不可以來」。

隨後，梁文傑直言，即便張凌赫來台感受到自由開放的空氣，回到大陸後「中共叫他怎麼做，他還是會怎麼做，他只是在演一個勇敢的將軍，但並不是真正將軍那麼勇敢。」

最後，梁文傑重申，對於正常的影視交流活動，陸委會基本上是開放且樂見，目前話題討論得有點「太過頭」，等對岸定調明確後再行討論。

回顧整起事件，大陸古裝劇《逐玉》在全球熱播，男主角張凌赫成為兩岸影視交流的指標人物。日前，大陸內部對其「流量明星」身分評價兩極：解放軍旗下媒體曾針對張凌赫形象發表「粉底液將軍」評論。但大陸官媒《央視》則透過長達8分多的專訪，以及其他主流媒體對其演技與影響力給予正面肯定，台灣粉絲也敲碗，希望有機會見到偶像來台。