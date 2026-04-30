萌翻了！小小消防員出勤　五王附幼嗨玩大橋特搜分隊

▲台南市永康區五王國小附幼學童參訪大橋特搜分隊，化身「小小消防員」體驗出勤。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局特搜大隊大橋特搜分隊近日化身「最萌消防老師」，迎接台南市永康區五王國小附設幼兒園師生參訪，透過一系列寓教於樂的體驗活動，讓學童從玩中學習防火防災知識，提升自我保護能力，現場笑聲不斷、氣氛熱絡。

此次參訪由五王國小附幼主動規劃，大橋特搜分隊精心設計多元體驗內容，小朋友不僅換上可愛的消防衣，還實際操作射水、體驗開小小消防車，近距離感受消防工作的專業與挑戰，讓「當消防員」從想像變成真實體驗。

宣導課程中，消防人員以淺顯易懂方式講解住宅防火安全、大樓避難逃生要領及日常防災觀念，並現場示範住宅用火警警報器的使用方式。透過情境式教學，引導學童理解災害發生時的應變流程，將安全知識內化為生活習慣。

活動亮點之一是搜救犬互動環節，由專業領犬員帶領搜救犬登場，示範基本搜救指令並與學童近距離互動。搜救犬穩定又靈敏的表現，讓現場驚呼連連，師生也紛紛合影留念，留下難忘回憶。學童更親手製作感謝卡，向辛勞的消防人員表達謝意，場面溫馨。

市長黃偉哲表示，多一分消防知識就多一分安全保障，透過向下扎根的教育宣導，有助於培養正確防災觀念。消防局長楊宗林指出，消防局除肩負救災救護任務外，也持續推動全民防災教育，未來將結合更多創新方式深化宣導，邀請市民共同守護城市安全。