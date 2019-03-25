　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

花蓮搶攻春遊市場推出好禮三重送　1家4口遊花最多加碼送2000

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮縣長徐榛蔚現場體驗數位行動支付功能。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚現場體驗數位行動支付功能。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了搶攻春遊市場，花蓮縣政府25日於台北車站大廳舉行花蓮好Q啟動記者會，祭出春遊花蓮超值好禮3重送，縣長徐榛蔚宣布春遊方案4／1至6／30啟動，Q粉加入數位平台即贈500元點數，一家4口遊花最多加碼送2,000元，還有機會抽中頂級飯店之「總統套房」。徐榛蔚偕同花蓮在地觀光業者，邀請民眾搶先體驗花蓮好Q數位支付平台，吸引人潮聚集，搶攻春遊商機。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚現場體驗數位行動支付功能。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者會上由威剛科技率先響應，威剛副總經理林天瓊、花蓮縣農會常務監事許雲琳簽訂農產品採購MOU，並由徐榛蔚擔任見證人，威剛允諾除大量採購花蓮優質農特產品外，並將於6月底前安排員工赴花深度旅遊。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚現場體驗數位行動支付功能。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府與威剛科技簽訂農產銷售備忘錄。

縣府觀光處長唐玉書說，依規定花蓮縣分配到的補助總額為新台幣3,200萬元，預計將創造逾億元商機。為吸引民眾選擇至花蓮使用春遊補助，縣府推出三重送。第一重，只要於4／1至4／10加入「花蓮好Q」會員成為「Q粉」，完成手機認證後即獲贈500點「Q幣」（1點等同1元），今年6月底前至特約「Q店」消費即可兌換等值商品；每天有500個名額；第二重，Q粉於4至6月到特約商家以多元支付消費，每消費10元可累1點「Q幣」，依此類推，等同9折優惠；第三重，凡4至6月入住花蓮參與「2019年春遊住宿優惠活動」旅宿業，於「天天遊花蓮 週週抽總套」活動頁面（https://hualien-breathing.com/)填寫報名資料，並提供相關認證資訊，即有機會抽中總統套房，每周抽出一名幸運得獎者，贈品總價值近百萬元，相當吸睛。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚現場體驗數位行動支付功能。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

搶攻春遊市場徐榛蔚皆同業者邀民眾春遊花蓮。

搭配「花蓮好Q」活動，縣府同步推出「春遊洄瀾賞花觀螢踏青趣」等10條推薦遊程，並預計5月1日至6月15日舉辦「花蓮10大人氣名店海選活動」，民眾只要在活動網站票選心目中的花蓮人氣店家即可獲得「Q幣」回饋，還有機會獲得最大獎─台灣日本來回機票及經典花蓮雙人套裝遊程、Printoss 印相神器等好禮（參加資格不限國籍）。花蓮縣政府此次推出之「花蓮好Q」數位消費券平台將可對接各種平台（如中華電信Hami Point等），並舉辦各種海內外in bound導客行銷活動，結合智慧科技與在地旅遊業者及店家合作，提升遊客選擇前往花蓮首遊及回流旅遊。

中華電信樂享同慶，同步推出Hami Point點數兌換花蓮店家精選商品，除了知名伴手禮外，更首創夜市小吃也能兌換，遊客只要開啟Hami Pay APP，即可在「我的點數」>「生活小舖–即享票券」>「品牌」項目中「花蓮精選」專區，以超優惠Hami Point免費兌換合作商家的特色伴手禮與精緻美食優惠。

記者會上，威剛科技與花蓮縣農會簽訂農產品採購MOU，預計3年內要大量採購花蓮優質農產品供其公司及關係企業員工餐廳，並鼓勵員工直接採購花蓮農產品，幫助農民行銷，盼增加銷售通路及農民合理利潤，花蓮縣政府也回饋該公司關係企業員工加入Q粉，到花蓮旅遊即可享受專屬優惠，創造政府、農民、企業及員工共好局面。

ET快訊
男尿道擠出噗噗聲！驚見器官「詭異連結」　醫嚇傻：他尿出菜渣
彭于晏親曬30年前舊照！「M字型鍋蓋瀏海」粉絲暴動：從小帥到

關鍵字：搶攻,春遊,市場,好禮,三重送,1家4口,加碼,總統套房,威剛科技,農產品

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨／「2個媽媽」辯只打腳掌　11歲女童全身傷急救20天死亡

「我腸子跑出來了！」汐止砍人驚悚畫面曝　他陪討1萬債務慘遭切腹

姐弟戀變調！20歲工地男疑殺死41歲超商姐再自殘　下午解剖釐清死因

台中BMW高速撞路樹「1男噴飛5米」　駕駛可能把油門當煞車踩

請體諒牠！失聰大狗爬牆被丟石頭　飼主：Micki在大火中救全家

國三生段考前狂玩線上遊戲　「父碎念拔主機」他竟寫遺書跳樓亡

「桃園紅」中選桃美館標誌色彩　CIS由設計大師陳永基操刀

花蓮搶攻春遊市場推出好禮三重送　1家4口遊花最多加碼送2000

0206地震善款沒專款專用　藍軍怒批台南市政府是詐騙集團

花蓮鯉魚潭「趣看火金姑」　志工免費導覽名額有限報名從速

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　 醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

宋念宇《暗戀你》「是王嘉爾的菜」　蕭敬騰直接點名：孟楠該出場了！

熬夜23點後才睡「直毀7部位」　專家提醒：補眠再久都難彌補

柯基扭屁勇闖「飲料瓶迷宮陣」　無損障礙物完美通關領獎勵

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

「桃園紅」中選桃美館標誌色彩　CIS由設計大師陳永基操刀

花蓮搶攻春遊市場推出好禮三重送　1家4口遊花最多加碼送2000

0206地震善款沒專款專用　藍軍怒批台南市政府是詐騙集團

花蓮鯉魚潭「趣看火金姑」　志工免費導覽名額有限報名從速

烏山頭水庫風景區親水公園　兒童節享優惠

2019台灣國際蘭展　113億元外銷訂單創新高

認識魚之島！花蓮海是生活節講座　魚達人帶路料理鬼頭刀

大江購物中心二期土地完成變更　3年後擴大營運

琉球水官聖帝降旨　20潛水員水深30米找到3隻「海筆」　

花蓮箭筍饗宴吸引全台饕客　原定120桌爆増到163桌

派對被吼「滾出去」！男惱羞開飛機「貼地死亡衝刺」撞妻　會場陷火海

中職／味全吉祥物是什麼？魏應充：我的堅持，龍魂不滅

聯航波音787驚傳「駕駛艙冒煙」氧氣罩都落下　急降南太平洋島嶼

周湯豪拍照「拒絕露齒笑」！　背後原因罕見曝光

男尿道擠出噗噗聲！驚見器官「詭異融合」　醫秒嚇傻：他尿出菜渣

永大獨董陳世洋質疑收購價仍偏低　台灣日立電梯董座回應

金融市場回穩　富邦人壽今年初淨值增加400億元

若當總統　朱立倫：將邀習近平共同在金門發表和平宣言

賴冠霖機場鞋子遭踩掉「冷淡看粉絲」　下秒臉僵轉頭走掉

兩大政黨都宣稱要「籌組聯合政府」　泰國大選結果未定

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

逢甲夜市廣播哥　防竊順口溜超紅

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

撿回收苦存零錢！15歲女存1年..

偷吃竹筍搞破壞　竹筒砲陣嚇獼猴

台南新增麻疹病例　出入相關場所..

自小客拋錨　屏東男走1公里碰到..

這輛沒牌廂型車怪怪的　女警查獲..

0206地震善款沒專款專用　藍..

麗寶1500個職缺　優先聘用台..

台9線南迴公路可望年底通車　消..

中壢警口腔衛生宣導　昔日警官主..

魏明谷接台水董座　不是去台北

檢警破獲製毒工廠　3嫌均8年級..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

更多熱門

相關新聞

春遊到花蓮再拿「500元消費券」

交通部觀光局規劃於4至6月推出「春遊補助」方案，各縣市都有加碼方案。花蓮縣政府今（25）日宣布，遊客到花蓮除了有觀光局的補助之外，將推出「加碼三重送」，有機會抽中花蓮11家頂級飯店的總統套房，且週週進行公開抽獎，連續11週，贈品總價值近百萬元。

郭董是幫農民還是害農民？撿了便宜但失了格局！

廈門水果商：韓國瑜上任跟高雄買更多

賴惠員舉辦義　賣力挺台灣農產品

貿協創新推農產　3月底拚賣600櫃鳳梨

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 東森房屋 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

高雄氣爆人孔蓋炸凹停電　網嚇：該不該逃！

路路遭哥哥好友「性侵長達1年」

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

一拳超人鍛鍊法是真的！大肚男練30天成果超驚人

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

他越南店「洗頭」　超辣老婆現身監工

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」

《與惡》首集PTT刷爆！網跪：哭慘了

被公公撩到害羞！媳婦：老公還沒回來

Selina鬆口和張軒睿現在關係　甜炸

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！

趙正平《玩很大》太廢被罵爆！　

疑似迷電玩　國三生跳樓自殺

更多

最夯影音

更多

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

味道烈烈的、聞起來像韓式燒烤　紐約街頭找路人試吃維力炸醬麵

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

厚片女友急搶捧花尖叫：我願意　老公單膝下跪超甜結婚影片曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面