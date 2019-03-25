花蓮搶攻春遊市場推出好禮三重送　1家4口遊花最多加碼送2000

▲花蓮縣長徐榛蔚現場體驗數位行動支付功能。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了搶攻春遊市場，花蓮縣政府25日於台北車站大廳舉行花蓮好Q啟動記者會，祭出春遊花蓮超值好禮3重送，縣長徐榛蔚宣布春遊方案4／1至6／30啟動，Q粉加入數位平台即贈500元點數，一家4口遊花最多加碼送2,000元，還有機會抽中頂級飯店之「總統套房」。徐榛蔚偕同花蓮在地觀光業者，邀請民眾搶先體驗花蓮好Q數位支付平台，吸引人潮聚集，搶攻春遊商機。

記者會上由威剛科技率先響應，威剛副總經理林天瓊、花蓮縣農會常務監事許雲琳簽訂農產品採購MOU，並由徐榛蔚擔任見證人，威剛允諾除大量採購花蓮優質農特產品外，並將於6月底前安排員工赴花深度旅遊。

▲花蓮縣政府與威剛科技簽訂農產銷售備忘錄。

縣府觀光處長唐玉書說，依規定花蓮縣分配到的補助總額為新台幣3,200萬元，預計將創造逾億元商機。為吸引民眾選擇至花蓮使用春遊補助，縣府推出三重送。第一重，只要於4／1至4／10加入「花蓮好Q」會員成為「Q粉」，完成手機認證後即獲贈500點「Q幣」（1點等同1元），今年6月底前至特約「Q店」消費即可兌換等值商品；每天有500個名額；第二重，Q粉於4至6月到特約商家以多元支付消費，每消費10元可累1點「Q幣」，依此類推，等同9折優惠；第三重，凡4至6月入住花蓮參與「2019年春遊住宿優惠活動」旅宿業，於「天天遊花蓮 週週抽總套」活動頁面（https://hualien-breathing.com/)填寫報名資料，並提供相關認證資訊，即有機會抽中總統套房，每周抽出一名幸運得獎者，贈品總價值近百萬元，相當吸睛。

▲搶攻春遊市場徐榛蔚皆同業者邀民眾春遊花蓮。

搭配「花蓮好Q」活動，縣府同步推出「春遊洄瀾賞花觀螢踏青趣」等10條推薦遊程，並預計5月1日至6月15日舉辦「花蓮10大人氣名店海選活動」，民眾只要在活動網站票選心目中的花蓮人氣店家即可獲得「Q幣」回饋，還有機會獲得最大獎─台灣日本來回機票及經典花蓮雙人套裝遊程、Printoss 印相神器等好禮（參加資格不限國籍）。花蓮縣政府此次推出之「花蓮好Q」數位消費券平台將可對接各種平台（如中華電信Hami Point等），並舉辦各種海內外in bound導客行銷活動，結合智慧科技與在地旅遊業者及店家合作，提升遊客選擇前往花蓮首遊及回流旅遊。

中華電信樂享同慶，同步推出Hami Point點數兌換花蓮店家精選商品，除了知名伴手禮外，更首創夜市小吃也能兌換，遊客只要開啟Hami Pay APP，即可在「我的點數」>「生活小舖–即享票券」>「品牌」項目中「花蓮精選」專區，以超優惠Hami Point免費兌換合作商家的特色伴手禮與精緻美食優惠。

記者會上，威剛科技與花蓮縣農會簽訂農產品採購MOU，預計3年內要大量採購花蓮優質農產品供其公司及關係企業員工餐廳，並鼓勵員工直接採購花蓮農產品，幫助農民行銷，盼增加銷售通路及農民合理利潤，花蓮縣政府也回饋該公司關係企業員工加入Q粉，到花蓮旅遊即可享受專屬優惠，創造政府、農民、企業及員工共好局面。