姐弟戀變調！20歲工地男疑殺死41歲超商姐再自殘　下午解剖釐清死因

▲台北市大同區赤峰街命案！男手腕脖子刀傷、脖掛紅繩，屋內還有一具女屍。（圖／記者趙永博攝，下同）

突發中心／台北報導

台北市赤峰街24日深夜發生一起命案，1名41歲曾姓女子因同事報案她整日失聯，警方前往曾女公寓查訪，驚見曾女已死亡，20歲張姓男友頸部及手腕有明顯刀傷倒臥在旁。警方立即將曾男送醫急救，生命跡象相當微弱仍在觀察，25日下午將安排法醫解剖曾女，進一步釐清死因。

警方24日晚間10時許獲報前往曾女租屋處，未料一進門發現一對男女倒臥在床上，曾女明顯死亡，全身赤裸蓋著棉被，身旁是沾滿鮮血的20歲張姓男友，左頸部中刀傷，左胸也有3刀較淺的傷口，現場有發現一把疑似工地用的大型美工刀，張男目前尚在加護病房搶救，警方懷疑2人因感情糾紛，張男殺死女友後試圖自殺。

警方調查，曾女和張男同居在2樓套房，曾女白天在全家超商工作已1年，都全勤無異狀，晚上則在一家KTV擔任會計，24日早上曾女未到超商上班，店員打給曾女，她表示睡過頭；10時46分店員再次打給曾女，她也說會過去上班，沒想到再度聯絡曾女時，她就沒接了。晚上曾女要到KTV上班也未到，朋友一直連絡不到曾女就向警方報警，連同房東、警消協助破門而入，卻驚見曾女全身刺裸陳屍在床。20歲張男在工地當工人，倒臥曾女旁全身鮮血，氣息薄弱，目前插管治療在加護病房觀察中，待狀況穩定後將進行偵訊。

警方表示，張男全身多處刀傷，脖子還有一條紅線，曾女已死亡多時，全身卻無明顯外傷，警方懷疑張男殺死女友，再用美工刀等利器自殘，屋內也無明顯打鬥痕跡，暫時排除外力介入的可能性。警方25日下午將安排法醫解剖，進一步釐清確認死因。

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