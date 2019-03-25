獨／「2個媽媽」辯只打腳掌　11歲女童全身傷急救20天死亡

▲「2個媽媽」辯只打腳掌，11歲女童全身傷急救20天死亡。（圖／資料照／新北市議員張錦豪提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名11歲女童3月4日凌晨3時許突然失去意識，送到醫院時昏迷指數只有3重度昏迷，醫護人員檢查看見她四肢、背部、腹部甚至連腳底都有傷，且顱內嚴重出血，需要緊急開刀，懷疑可能遭到虐待。不過，據附近鄰居表示，女童在24日下午，因腦死傷重不治身亡。25日稍早醫院向《ETtoday新聞雲》記者證實，女童在24日下午急救無效，宣告死亡。

警方調查，3月4日凌晨3時許一名11歲女童突然癲癇發作趴在地板上無意識，送醫診斷竟顱內出血、昏迷指數3，全身從頭臉、四肢、腹背到腳底板，無一不傷，院方立即通報警方疑似虐童。

警方表示，女童與媽媽相依為命，平時住乾媽家，假日才回家同住。事發當時就是在乾媽家，但2位媽媽到案說明時，皆否認施虐，一致供稱是孩子癲癇發作，才會失去意識，眼睛是被冰桶砸到，背部紅腫則是刮痧引起，腿部的傷口是被蚊子咬自己抓破的，只有腳底是因為不乖沒寫功課，她們才打了幾下。女童24日下午，因腦死傷重身亡，後續交由檢方偵辦。

▼ 新北11歲女童全身傷「顱內出血」，「兩個媽」都說：她有癲癇。（圖／記者郭世賢攝）